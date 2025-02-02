Enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2025 TÜİK ocak ayı TÜFE kararı)
Enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağı, ocak ayı enflasyon kararı öncesinde ev sahibi ve kiracıların gündeminde yer almaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan ocak ayı enflasyon verileri öncesinde, ekonomistlerin enflasyon beklentisi belli oldu. Ocak ayı TÜFE verileri sonrasında memur ve emekli zammında geçerli olan 1 aylık enflasyon farkı da belli olacak. Peki, enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Ocak ayı enflasyon verileri, Türkiye ekonomisini yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Aralık ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,03 olarak açıklanmıştı. Gözler ise ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. Ocak ayı enflasyonuyla birlikte hem sözleşmesi biten ev sahibi ve kiracıların zam oranı belli olacak hem de memur ve emeklinin 1 aylık enflasyon farkı belirlenecek. Peki, ocak ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?