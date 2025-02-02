Enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2025 TÜİK ocak ayı TÜFE kararı)

Enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağı, ocak ayı enflasyon kararı öncesinde ev sahibi ve kiracıların gündeminde yer almaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan ocak ayı enflasyon verileri öncesinde, ekonomistlerin enflasyon beklentisi belli oldu. Ocak ayı TÜFE verileri sonrasında memur ve emekli zammında geçerli olan 1 aylık enflasyon farkı da belli olacak. Peki, enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2025 TÜİK ocak ayı TÜFE kararı) - 1

Ocak ayı enflasyon verileri, Türkiye ekonomisini yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Aralık ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,03 olarak açıklanmıştı. Gözler ise ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. Ocak ayı enflasyonuyla birlikte hem sözleşmesi biten ev sahibi ve kiracıların zam oranı belli olacak hem de memur ve emeklinin 1 aylık enflasyon farkı belirlenecek. Peki, ocak ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

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Enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2025 TÜİK ocak ayı TÜFE kararı) - 2

ENFLASYON NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2025 ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Ocak ayı enflasyon verileri 3 Şubat 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

Enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2025 TÜİK ocak ayı TÜFE kararı) - 3

EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Şubat Pazartesi günü açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,29 oldu. Ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri yüzde 3,75 ile yüzde 5 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 4,29), bir önceki ay yüzde 44,38 olan yıllık enflasyonun yüzde 41,11'e ineceği öngörülüyor.

Enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2025 TÜİK ocak ayı TÜFE kararı) - 4

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ocak ayı itibarıyla yüzde 27,58 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, Aralık 2024'te yüzde 1,03 artış kaydetmişti.

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