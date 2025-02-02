Enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2025 TÜİK ocak ayı TÜFE kararı)

Ocak ayı enflasyon verileri, Türkiye ekonomisini yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Aralık ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,03 olarak açıklanmıştı. Gözler ise ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. Ocak ayı enflasyonuyla birlikte hem sözleşmesi biten ev sahibi ve kiracıların zam oranı belli olacak hem de memur ve emeklinin 1 aylık enflasyon farkı belirlenecek. Peki, ocak ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?