Enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekonomistlerin beklentisi belli oldu (2024 TÜİK kasım ayı enflasyon kararı)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan kasım ayı enflasyon verileri, ev sahibi ve kiracılar tarafından yakından takip ediliyor. Ev ve işyeri kira zamlarına direkt olarak etki eden TÜFE verileri öncesinde, ekonomistlerin enflasyon beklentisi belli oldu. Peki, kasım ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekonomistlerin beklentisi belli oldu (2024 TÜİK kasım ayı enflasyon kararı) - 1

Kasım ayı enflasyon verileri için tedirgin bekleyiş başladı. Ekonomiye doğrudan etki edecek olan kasım ayı enflasyon verileriyle birlikte, kasım ayında sözleşme yenileyecek olan ev sahibi ve kiracılarında kira zammı belli olacak. Peki, kasım ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

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Enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekonomistlerin beklentisi belli oldu (2024 TÜİK kasım ayı enflasyon kararı) - 2

ENFLASYON NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Kasım ayı enflasyon verileri 3 Aralık 2024 Salı günü saat 10.00'da açıklanacak.

Enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekonomistlerin beklentisi belli oldu (2024 TÜİK kasım ayı enflasyon kararı) - 3

EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Aralık Salı günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,98 oldu. Ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,70 ile yüzde 2,54 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,98), bir önceki ay yüzde 48,58 olan yıllık enflasyonun yüzde 46,71'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi kasımda yüzde 45,07 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, ekimde yüzde 2,88 artış kaydetmişti.

Enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekonomistlerin beklentisi belli oldu (2024 TÜİK kasım ayı enflasyon kararı) - 4

EKİM AYINDA ENFLASYON NE OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekimde 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 62,02, yurt içi üretici fiyatları yüzde 43,93 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 2,88, Yİ-ÜFE yüzde 1,29 artış gösterdi.

Enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekonomistlerin beklentisi belli oldu (2024 TÜİK kasım ayı enflasyon kararı) - 5

TÜFE, ekimde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 39,77, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 48,58 oldu. Yİ-ÜFE ise Aralık 2023'e göre yüzde 27,17, geçen yılın ekim ayına kıyasla yüzde 32,24 olarak gerçekleşti.

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