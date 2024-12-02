Enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekonomistlerin beklentisi belli oldu (2024 TÜİK kasım ayı enflasyon kararı)
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan kasım ayı enflasyon verileri, ev sahibi ve kiracılar tarafından yakından takip ediliyor. Ev ve işyeri kira zamlarına direkt olarak etki eden TÜFE verileri öncesinde, ekonomistlerin enflasyon beklentisi belli oldu. Peki, kasım ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Kasım ayı enflasyon verileri için tedirgin bekleyiş başladı. Ekonomiye doğrudan etki edecek olan kasım ayı enflasyon verileriyle birlikte, kasım ayında sözleşme yenileyecek olan ev sahibi ve kiracılarında kira zammı belli olacak. Peki, kasım ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?