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2024 Temmuz engelli maaş zammı: Engelli maaşı ve evde bakım aylığı ne kadar oldu?

Milyonlarca vatandaşın gözü haziran ayı enflasyonuna çevrildi. Haziran enflasyon rakamları 3 Temmuz'da saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Enflasyon ile birlikte engelli aylığı ile evde bakım desteğinde de artış oldu. Peki, engelli maaşı ve evde bakım aylığı ne kadar oldu?

2024 Temmuz engelli maaş zammı: Engelli maaşı ve evde bakım aylığı ne kadar oldu? - 1

2024'ün ilk 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla ile merak edilen konulardan biri de engelli aylığı oldu. Engelli aylığı da açıklanan oranlar ile birlikte yükselecek. Öte yandan evde bakım maaşı olarak bilinen sosyal yardım ödemesine de zam gelecek. Peki, engelli maaşı ve evde bakım aylığı ne kadar oldu?

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2024 Temmuz engelli maaş zammı: Engelli maaşı ve evde bakım aylığı ne kadar oldu? - 2

ZAM ORANI KAÇ OLDU?

Memur ve emeklileri yakından ilgilendiren enflasyon rakamları açıklandı. Haziran enflasyonu aylık yüzde 1,64 olurken 6 aylık enflasyon da 24,73 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 24,73 zamma hak kazandı. Memur ve memur emeklileri de yüzde 10'luk sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyor. Açıklanan enflasyon rakamlarına göre memur ve memur emeklilerin toplam zam oranı da yüzde 19,31 olacak.

2024 Temmuz engelli maaş zammı: Engelli maaşı ve evde bakım aylığı ne kadar oldu? - 3

EVDE BAKIM YARDIMI NE KADAR OLACAK?

Evde bakım yardımına da memur maaş zammı oranında artış yapılacak. Mevcut durumda evde bakım yardımı aylığı 7608,77 lira olarak ödeniyor.

Memur maaşı zammı oranı doğrultusunda Evde bakım yardımı 7608 liradan 9077,1 liraya yükseldi.

Bakanlık tarafından katsayının belirlenmesinden sonra nihai ücret tutarı belli olacak.

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