2024 Temmuz engelli maaş zammı: Engelli maaşı ve evde bakım aylığı ne kadar oldu?
Milyonlarca vatandaşın gözü haziran ayı enflasyonuna çevrildi. Haziran enflasyon rakamları 3 Temmuz'da saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Enflasyon ile birlikte engelli aylığı ile evde bakım desteğinde de artış oldu. Peki, engelli maaşı ve evde bakım aylığı ne kadar oldu?
2024'ün ilk 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla ile merak edilen konulardan biri de engelli aylığı oldu. Engelli aylığı da açıklanan oranlar ile birlikte yükselecek. Öte yandan evde bakım maaşı olarak bilinen sosyal yardım ödemesine de zam gelecek. Peki, engelli maaşı ve evde bakım aylığı ne kadar oldu?