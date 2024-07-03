2024 Temmuz engelli maaş zammı: Engelli maaşı ve evde bakım aylığı ne kadar oldu?

2024'ün ilk 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla ile merak edilen konulardan biri de engelli aylığı oldu. Engelli aylığı da açıklanan oranlar ile birlikte yükselecek. Öte yandan evde bakım maaşı olarak bilinen sosyal yardım ödemesine de zam gelecek. Peki, engelli maaşı ve evde bakım aylığı ne kadar oldu?