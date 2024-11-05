Engelli (ÖTV'siz) araç limiti ne kadar olacak? 2025 ÖTV muafiyetli engelli araç limiti belli oldu
Engelli (ÖTV'siz) araç limitinin yeni yılda ne kadar olacağı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekim ayı enflasyon verileri açıklamasıyla birlikte, 2025 yılında birçok fiyatı belirleyecek yeniden değerleme oranı da belli oldu. Yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Yurt İçi ÜFE, ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 43,93 artış gösterdi. Engelli araç limiti, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, MTV, çeşitli harçlar, araç muayene ücreti, Gelir Vergisi tarife dilimleri ve idari cezalar bu orandan zamlanacak. Peki, 2025 engelli araç limiti ne kadar oldu?
2025 yeniden değerleme oranının belli olmasıyla birlikte, engelli vatandaşların satın alabileceği ÖTV'siz araçlarda uygulanacak yeni üst limit belli oldu. Buna göre, engellilerin araç alımında 2025 yılı ÖTV muafiyeti üst limiti ocak ayı itibarıyla yükselecek. İşte, konuya dair ayrıntılar...