Engellilere ulaşım desteği
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’de engellilerin temel hak ve özgürlüklerden faydalanmasını teşvik edecek ve toplumsal hayata diğer bireylerde eşit şartlarda katılımını sağlamak amaçlı ilk kanunun 2005 yılında imzalandığını belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her alanda fırsat eşitliğini ön planda tutan hükümetlerimiz, engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmaya, umut ve özlemlerini gerçekleştirmeye gayret etmiştir.” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak da engelli vatandaşların önündeki engelleri kaldırmak için çok önemli çalışmalar yaptıklarının altını çizen Bakan Uraloğlu, Herkes İçin Hareketlilik adıyla bir mobil uygulamayı da tamamlamak üzere olduklarını bildirdi. Uraloğlu, Bu yıl hayata geçirmeyi planladıkları uygulama ile Refakatçi modülünden engelli taşıma hizmetleri modülüne, ulaşım sisteminin erişilebilirliğini iyileştirmeye yönelik geri bildirim modülünden işaret dili çağrı merkezi desteğine kadar, engelli vatandaşların ulaşım sürecine ilişkin tüm ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflediklerini kaydetti. Uraloğlu, Ayrıca 70 bine ulaşan engelli çalışan sayısının yaklaşık yüzde 10’unun Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında istihdam edildiğini söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen Engelliler Haftası kahvaltı programına katıldı. Engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak, toplumla bütünleşmelerini ve geleceğe umutla bakabilmelerini sağlamak adına herkesin hassasiyet göstermesi gerektiğine değinen Bakan Uraloğlu, “Hiç şüphesiz bu hafta; toplum olarak engelli kardeşlerimizin yaşadığı zorluklara karşı daha duyarlı olmamızı sağlayan bir fırsattır. 2002 yılından bu yana Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her alanda fırsat eşitliğini ön planda tutan hükümetlerimiz, engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmaya, umut ve özlemlerini gerçekleştirmeye gayret etmiştir.” dedi.