Engellilere ulaşım desteği

"ENGELLİLERE YÖNELİK İLK KANUN 2005'DE ÇIKTI"

2002’den bu yana uzanan sürecin engellilik alanında büyük adımların atıldığı bir dönem olduğunun altını çizen Bakan Uraloğlu, Türkiye’de bu alanda ilk kanunun 2005 yılında çıktığını belirterek, “Bu kanunun amacı; engelli vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerden faydalanmasını teşvik ve temin etmek, toplumsal hayata diğer bireylerle eşit şartlarda tam ve etkin katılımlarını sağlamak olmuştur. Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi ’de 2007 yılında imzalanmıştı. Türkiye’nin bu sözleşmeyi imzalayan ilk ülkelerden biri olduğunu da özellikle belirtmek isterim. Yine, 2013’te yayımlanan yasal düzenleme ile farkındalığın dilimize yerleşmesi için çok önemli bir adım atılmış, daha önceki bazı resmi tanımlarda geçen; özürlü, sakat, çürük gibi ibareler yerini engelli ibaresine bırakmıştır. Zira engelli olmak bir kusur değildir, onları hayattan alıkoyan engellerin kendisi kusurludur. Özetlemeye çalıştığım şudur ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2002 yılından bu yana görünür olmaya başlayan farkındalık süreci, adım adım yapılanmayı, eylemleri ve diğer alanlarda yapılması gerekenleri şekillendirmiştir.” şeklinde konuştu.





"HER ADIMDA FARKLILIKLARI ORTADAN KALDIRAN BİR ULAŞIM AĞI OLUŞTURMAK VİZYONU İLE HAREKET EDİYORUZ"



Başlattıkları farklı sosyal sorumluluk kampanyaları ile engelli vatandaşlara dönük eğitim altyapısının ve kalitesinin zenginleşmesini, artmasını sağladıklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, “70 bine ulaşan engelli çalışan sayısının yaklaşık yüzde 10’u Bakanlığımızda istihdam ediliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bu noktada biz de engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı vatandaşlarımızın önündeki engelleri kaldırmak, hayata katılımlarını teşvik etmek için çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Farklı ihtiyaçlara sahip tüm vatandaşlarımızın, kendilerine uygun tasarlanmış hizmetlere ve erişilebilirlik imkanlarına sahip olması için çalışmaya devam ediyoruz. 4 Aralık 2021 tarihinde 2021-2025 yıllarını kapsayan Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı’mızı kamuoyuna açıkladık. Eylem Planı ile herkes için erişilebilir bir ulaşım sistemi oluşturulmasını amaçladık. Eylem planının tüm süreçlerinde ilgili tarafların görüş ve önerilerini önemsedik. Her adımda farklılıkları ortadan kaldıran bir ulaşım ağı oluşturmak vizyonu ile hareket ediyoruz.

Altyapıdan araçlara, Teknolojiden kurumsal kapasite artırımına yönetişimin güçlendirilmesinden farkındalık artırımına, Düzenleme ve denetimlerden ulaşım türlerinin entegrasyonuna kadar, eylem planımızda 6 stratejik amaç, 14 hedef ve 33 eylem belirledik. Bakanlığımız erişilebilirliği, ulaşıma yönelik tüm uygulamaların odağına koyarak farkındalığı artırmak için eğitimler de düzenliyor. Bakanlığımızın ilgili kurumları; katılım sağlayan yaklaşık 1000 kişiye eğitim vermiştir. Ve gururla belirtmek istiyorum ki bu alanda ilk kez herkesin faydalanabileceği bir eğitim materyalini dijital ve herkes için erişilebilir bir formatta hazırladık.” açıklamasında bulundu.