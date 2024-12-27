Engellilerin ÖTV'siz araç alımında yeni şartlar açıklandı: ÖTV'siz araçlar kaç yılda bir değiştirilebilecek?

Engelli bireylerin ÖTV muafiyetiyle araç alımına ilişkin yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. ÖTV muafiyetli araç hakkından yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlar yararlanabiliyor. Yüzde 90 ve üzeri engele sahip kişiler için bir yaş sınırlaması yok ve belirleyeceği kişiler de aracı kullanabiliyor. ÖTV muafiyetli araç alımından şehit eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa anne veya babasından birisi bir defaya mahsus yararlanabiliyor. Peki, ÖTV'siz engelli araç şartları neler? ÖTV'siz araçlar kaç yılda bir değiştirilebilecek?