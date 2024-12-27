Engellilerin ÖTV'siz araç alımında yeni şartlar açıklandı: ÖTV'siz araçlar kaç yılda bir değiştirilebilecek?

Son zamanlarda kamuoyunun gündeminde yer alan engelli bireylere ÖTV muafiyetiyle araç satışı konusunda önemli bir düzenleme yapıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen yeni düzenlemeyle, engelli bireylerin araç sahibi olabilmesi için bazı yeni şartlar ve kısıtlamalar getirildi. Peki, ÖTV'siz engelli araç şartları neler? ÖTV'siz araçlar kaç yılda bir değiştirilebilecek?

Engellilerin ÖTV'siz araç alımında yeni şartlar açıklandı: ÖTV'siz araçlar kaç yılda bir değiştirilebilecek? - 1

Engelli bireylerin ÖTV muafiyetiyle araç alımına ilişkin yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. ÖTV muafiyetli araç hakkından yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlar yararlanabiliyor. Yüzde 90 ve üzeri engele sahip kişiler için bir yaş sınırlaması yok ve belirleyeceği kişiler de aracı kullanabiliyor. ÖTV muafiyetli araç alımından şehit eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa anne veya babasından birisi bir defaya mahsus yararlanabiliyor. Peki, ÖTV'siz engelli araç şartları neler? ÖTV'siz araçlar kaç yılda bir değiştirilebilecek?

NTVPARA HABERLERİ

Engellilerin ÖTV'siz araç alımında yeni şartlar açıklandı: ÖTV'siz araçlar kaç yılda bir değiştirilebilecek? - 2

ÖTV'SİZ ARAÇLAR KAÇ YILDA BİR DEĞİŞTİRİLECEK?

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle engelli araçları on yılda bir değiştirilebilecek. 10 yıl boyunca araç satılamayacak.

Engellilerin ÖTV'siz araç alımında yeni şartlar açıklandı: ÖTV'siz araçlar kaç yılda bir değiştirilebilecek? - 3

YÜZDE 40 YERLİ OLACAK

Engellilerin alacakları ÖTV'siz araçlarda yüzde 40'lik yerlilik oranı aranacak. Böylece ithal lüks araçlar engelli aracı olamayacak.

Engellilerin ÖTV'siz araç alımında yeni şartlar açıklandı: ÖTV'siz araçlar kaç yılda bir değiştirilebilecek? - 4

ÜST LİMİT AÇIKLANDI

Engelli vatandaşlar için araç alımında uygulanan üst limit de açıklandı.

2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olan ÖTV muafiyetli üst limiti, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43.93 artışla 2 milyon 247 bin 114 TL olarak uygulanacak.

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