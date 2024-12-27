Engellilerin ÖTV'siz araç alımında yeni şartlar açıklandı: ÖTV'siz araçlar kaç yılda bir değiştirilebilecek?
Son zamanlarda kamuoyunun gündeminde yer alan engelli bireylere ÖTV muafiyetiyle araç satışı konusunda önemli bir düzenleme yapıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen yeni düzenlemeyle, engelli bireylerin araç sahibi olabilmesi için bazı yeni şartlar ve kısıtlamalar getirildi. Peki, ÖTV'siz engelli araç şartları neler? ÖTV'siz araçlar kaç yılda bir değiştirilebilecek?
Engelli bireylerin ÖTV muafiyetiyle araç alımına ilişkin yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. ÖTV muafiyetli araç hakkından yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlar yararlanabiliyor. Yüzde 90 ve üzeri engele sahip kişiler için bir yaş sınırlaması yok ve belirleyeceği kişiler de aracı kullanabiliyor. ÖTV muafiyetli araç alımından şehit eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa anne veya babasından birisi bir defaya mahsus yararlanabiliyor. Peki, ÖTV'siz engelli araç şartları neler? ÖTV'siz araçlar kaç yılda bir değiştirilebilecek?