Erken hasat ediliyor, yağışta bozulmuyor. Yeni çeşit geliştirildi
21.01.2026 16:01
AA
Adana'da adaptasyon yeteneği ve lif kalitesi yüksek yeni pamuk çeşidi geliştirildi. Yeni pamuk çeşidi "Galaxy 351" ismiyle tescillendi.
DAHA SAĞLAM
Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde yapılan çalışmalar sonucunda yeni pamuk çeşidi geliştirildi. Yeni pamuk çeşidi "Galaxy 351", Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezince tescillenerek çiftçinin hizmetine sunuldu. Yeni pamuk çeşidinin bir çok avantajı bulunuyor.
Adaptasyon kabiliyeti ve tekstil sektörünün önem verdiği çırçır randımanı, iplik olabilirlik indeksi, renk, parlaklık, lif uzunluğu, inceliği ve kopma dayanımı gibi kaliteyi belirleyen değerleri emsallerine göre yüksek olan "Galaxy 351", daha erken hasat edilebiliyor.
ERKEN HASAT EDİLİYOR
Ziraat mühendisi Hacer Kaya Kocatürk, geliştirdiği Galaxy 351'in diğer çeşitlere göre hızlı ürün vermesiyle hasat sırasında avantaj sağladığını vurgulayarak "Pamuğunuzu emsallerine göre daha erken hasat etme imkanı buluyorsunuz. Bu, oldukça önemli bir özellik. Çünkü erken sonbahar yağışlarından önce pamuğu hasat ediyorsunuz. Böylece renk değişimleri, pamuğun kirlenmesi gibi kaliteyi etkileyen unsurları, yağışla bozulmadan önce koruyarak hasat oluyor. O yüzden orta-erkenci olması çeşidimiz için bir avantajdır." ifadelerini kullandı