Erken hasat ediliyor, yağışta bozulmuyor. Yeni çeşit geliştirildi

Ziraat mühendisi Hacer Kaya Kocatürk, geliştirdiği Galaxy 351'in diğer çeşitlere göre hızlı ürün vermesiyle hasat sırasında avantaj sağladığını vurgulayarak "Pamuğunuzu emsallerine göre daha erken hasat etme imkanı buluyorsunuz. Bu, oldukça önemli bir özellik. Çünkü erken sonbahar yağışlarından önce pamuğu hasat ediyorsunuz. Böylece renk değişimleri, pamuğun kirlenmesi gibi kaliteyi etkileyen unsurları, yağışla bozulmadan önce koruyarak hasat oluyor. O yüzden orta-erkenci olması çeşidimiz için bir avantajdır." ifadelerini kullandı