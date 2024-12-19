Esad rejimi enkaz bıraktı: Bankalarda para yok, enflasyon üç haneli rakamlarda

Suriye'deki 61 yıllık Baas rejimi sona erdi. Esad rejimi arkasında enkaza dönmüş bir ekonomi bıraktı. Diğer yandan Esad'ın ülkeyi terk etmesinden 10 gün sonra bankalar yeniden açıldı. Ancak şubelerde para olmadığı için mevduat sahiplerine ödeme yapılamadı. 13 yılda Suriye Lirası dolar karşısında 270 kat değer kaybetti. Enflasyon ise üç haneli rakamlara çıktı.

Esad rejimi enkaz bıraktı: Bankalarda para yok, enflasyon üç haneli rakamlarda - 1

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi sona erdi, geriye ise enkaza dönen bir ekonomi kaldı.

NTVPARA HABERLERİ

Esad rejimi enkaz bıraktı: Bankalarda para yok, enflasyon üç haneli rakamlarda - 2

Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre Esad rejiminin ülkeye faturası ağır oldu.

Esad rejimi enkaz bıraktı: Bankalarda para yok, enflasyon üç haneli rakamlarda - 3

İç savaş ve uygulanan yaptırımların etkisiyle ekonomik faaliyetler büyük zarar gördü.

Esad rejimi enkaz bıraktı: Bankalarda para yok, enflasyon üç haneli rakamlarda - 4

2010 ve 2020 yılları arasında ekonomik büyüklük yarı yarıya azaldı.

60 milyar dolar olan gayrısafi yurtiçi hasıla büyüklüğü 29 milyar dolara düştü. 

Esad rejimi enkaz bıraktı: Bankalarda para yok, enflasyon üç haneli rakamlarda - 5

Kişi başına düşen milli gelir ise 2 bin 800 dolardan bin 600 dolara kadar geriledi. İşsizlik oranı yüzde 57 seviyelerine çıktı.

Esad rejimi enkaz bıraktı: Bankalarda para yok, enflasyon üç haneli rakamlarda - 6

Diğer yandan Suriye Lirası, 13 yılda dolar karşısında 270 kat değer kaybetti. Bu durum enflasyonu da alevlendirdi.

Esad rejimi enkaz bıraktı: Bankalarda para yok, enflasyon üç haneli rakamlarda - 7

Enflasyon 2022'de 64'e, 2023'te yüzde 141'e kadar yükseldi. Bu yıl sonu ise yüzde 95 olması bekleniyor.

Esad rejimi enkaz bıraktı: Bankalarda para yok, enflasyon üç haneli rakamlarda - 8

Esad'ın ülkeyi terk etmesinden 11 gün sonra bankalar yeniden açıldı. Suriye halkı şubelere akın etti, ATM'lerde kuyruklar oluştu. Ancak şubelerde para bulunmadığı için işlem yapılamadı.

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