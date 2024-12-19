Esad rejimi enkaz bıraktı: Bankalarda para yok, enflasyon üç haneli rakamlarda
Suriye'deki 61 yıllık Baas rejimi sona erdi. Esad rejimi arkasında enkaza dönmüş bir ekonomi bıraktı. Diğer yandan Esad'ın ülkeyi terk etmesinden 10 gün sonra bankalar yeniden açıldı. Ancak şubelerde para olmadığı için mevduat sahiplerine ödeme yapılamadı. 13 yılda Suriye Lirası dolar karşısında 270 kat değer kaybetti. Enflasyon ise üç haneli rakamlara çıktı.
Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi sona erdi, geriye ise enkaza dönen bir ekonomi kaldı.