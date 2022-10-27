Eşi vefat eden kadınlara konut desteğinin ayrıntıları ve başvuru şartları belli oldu

EŞİ VEFAT EDEN KADINA VERİLECEK KONUTLAR İLK HANGİ ŞEHİRDE YAPILACAK?

Osmaniye, Kahramanmaraş, Samsun ve Bingöl olmak üzere 4 ilde iş birliği protokolü imzalandı. Buna ek olarak projenin hayata geçirilmesi için 67 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) ile arsa temini, proje çalışmaları, proje bütçesi için ilave ek kaynak noktasında protokol hazırlıklarına devam ediyor.