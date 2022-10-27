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Eşi vefat eden kadınlara konut desteğinin ayrıntıları ve başvuru şartları belli oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, eşi vefat eden kadınlara konut desteğinin şartlarını açıkladı. 300 bin TL destek sağlanacak proje ile bilgileri Bakan Derya Yanık açıkladı. İşte eşi vefat eden kadınlara sağlanacak olan konutlarla ilgili bilmeniz gerekenler...

Eşi vefat eden kadınlara konut desteğinin ayrıntıları ve başvuru şartları belli oldu - 1

EŞİ VEFAT EDEN KADINA KONUT DESTEĞİNDEN KAÇ KİŞİ YARARLANACAK?

Eşi vefat etmiş, 18 yaş altında en az üç çocuklu kadınlara 2 bin 23 adet konut verilecek. Toplamda 607 milyon TL bütçesi ile hane başına 300 bin TL destek verilecek. İhtiyaç duyulan konut başına 300 bin liralık kaynak belediyelerden sağlanacak.

Eşi vefat eden kadınlara konut desteğinin ayrıntıları ve başvuru şartları belli oldu - 2

EŞİ VEFAT EDEN KADINA YENİ KONUT MU VERİLECEK?

Eşi vefat eden kadına verilecek destek konut yapımı veya satın alma şeklinde iki farklı yöntemle gerçekleştirelecek.

Eşi vefat eden kadınlara konut desteğinin ayrıntıları ve başvuru şartları belli oldu - 3

EŞİ VEFAT EDEN KADINA VERİLECEK KONUT KAÇ METREKARE OLACAK?

Konutlar 80 metrekare olacak şekilde inşa edilecek. Konutların satın alınması durumunda ise bu özelliğe yakın olanlar tercih edilecek.

Eşi vefat eden kadınlara konut desteğinin ayrıntıları ve başvuru şartları belli oldu - 4

EŞİ VEFAT EDEN KADINA VERİLECEK OTURACAKLARI KONUTUN SAHİBİ OLACAK MI?

Konutların mülkiyeti Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’nın (SYDV) olacak. Hak sahiplerine bedelsiz kullanım hakkı verilecek.

Eşi vefat eden kadınlara konut desteğinin ayrıntıları ve başvuru şartları belli oldu - 5

EŞİ VEFAT EDEN KADINA VERİLECEK KONUTLAR İLK HANGİ ŞEHİRDE YAPILACAK?

Osmaniye, Kahramanmaraş, Samsun ve Bingöl olmak üzere 4 ilde iş birliği protokolü imzalandı. Buna ek olarak projenin hayata geçirilmesi için 67 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) ile arsa temini, proje çalışmaları, proje bütçesi için ilave ek kaynak noktasında protokol hazırlıklarına devam ediyor.

Eşi vefat eden kadınlara konut desteğinin ayrıntıları ve başvuru şartları belli oldu - 6

KONUT DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

•T.C. vatandaşı olmak
•3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında faydalanıcısı olmak
•Eşi vefat etmiş, 18 yaş altında en az üç çocuklu hane özelliğine haiz olmak kaydı ile diğer eşi vefat etmiş çok çocuklu aile özelliğine sahip olmak,

Eşi vefat eden kadınlara konut desteğinin ayrıntıları ve başvuru şartları belli oldu - 7

KONUT DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

•Konutların yapıldığı ilde ikamet etmek,
•Bakanlığın Sosyal Konut Projesi de dâhil barınma yardımı programı kapsamında yürütülen ev yapım yardımı kapsamında destek almamış olmak şartlarını taşımak gerekecek.

Eşi vefat eden kadınlara konut desteğinin ayrıntıları ve başvuru şartları belli oldu - 8

KADINLARA KONUT DESTEĞİNDEN YARARLANMAK İÇİN NEREYE BAŞVURU YAPILACAK?

İllerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYD) başvurulacak.

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