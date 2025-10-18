Eski tip ehliyetler için son tarih yaklaşıyor: 1 Kasım'da geçerliliğini yitirecek!
İçişleri Bakanlığı, eski tip sürücü belgelerini henüz yenilemeyen vatandaşlara uyarıda bulundu. 31 Ekim’e kadar başvuru yapılmaması halinde ehliyetler geçersiz sayılacak.
Eski tip sürücü belgeleri önümüzdeki ay itibarıyla geçerliliğini kaybedecek. Ehliyetini henüz yenilemeyen sürücüler, 31 Ekim’e kadar başvuru yapmadığı takdirde belgeleri geçersiz olacak.
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, eski tip ehliyetlerin 31 Ekim 2025’e kadar yalnızca 15 lira karşılığında yenilenebileceği hatırlatıldı. Bu tarihten sonra ise B sınıfı sürücü belgesini yenileme bedelinin 7 bin 438 lira 60 kuruşa çıkacağı bildirildi.