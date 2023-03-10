Et fiyatları lahmacunu da vurdu | Başakşehir'de 85 TL, Esenyurt'ta 20 TL

"100 LİRAYA KADAR GİDİYOR"

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl ise, aradaki fiyat farkının hem kaliteden hem de semt değişikliğinden olabileceğini dile getirerek, "Lahmacun fiyatları 100 liraya kadar da gidiyor, 20 liraya kadar da düşüyor. Burada kararı verecek olan müşteri. Güngören'deki dükkan kirası giderleri ile Nişantaşı'ndaki yerin kirası aynı değil. Kullandığı malzeme çok önemli. Et fiyatı 300 liraya da var, 200 liraya da var." dedi.