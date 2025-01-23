Etli ekmekte et dışında her şey var! Bakanlık insan sağlığı ile oynayan 44 ürünü açıkladı
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimleri devam ediyor. Sağlığı tehlikeye düşürecek ve taklit-tağşiş gıdalar listesine 44 yeni ürün eklendi. Yapılan denetimlerde sıvı yağda boya, pekmezde ilaç, sucukta kanatlı eti ve sakatat, etli ekmek harcında deri, kanatlı eti ve sakatat tespit edildi. İşte sağlımızla oynayan firmalar ve ürünleri...
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Söz konusu liste bakanlığın internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldı.