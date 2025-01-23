Etli ekmekte et dışında her şey var! Bakanlık insan sağlığı ile oynayan 44 ürünü açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimleri devam ediyor. Sağlığı tehlikeye düşürecek ve taklit-tağşiş gıdalar listesine 44 yeni ürün eklendi. Yapılan denetimlerde sıvı yağda boya, pekmezde ilaç, sucukta kanatlı eti ve sakatat, etli ekmek harcında deri, kanatlı eti ve sakatat tespit edildi. İşte sağlımızla oynayan firmalar ve ürünleri...

Etli ekmekte et dışında her şey var! Bakanlık insan sağlığı ile oynayan 44 ürünü açıkladı - 1

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Söz konusu liste bakanlığın internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldı.

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Etli ekmekte et dışında her şey var! Bakanlık insan sağlığı ile oynayan 44 ürünü açıkladı - 2

ETLİ EKMEKTE DERİ, SAKATAT VE KANATLI ET ÇIKTI!

Yapılan denetimlerde sıvı yağda boya, pekmezde ilaç etken madde, peynirde natarmisin, zeytinyağda tohum yağları, baharatta yabancı madde, piliç sucukta kanatlı eti ve sakatat, etli ekmek harcında deri, kanatlı eti ve sakatat tespit edildi.

Etli ekmekte et dışında her şey var! Bakanlık insan sağlığı ile oynayan 44 ürünü açıkladı - 3

İşte bakanlığın açıkladığı taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek ürün ve firmalar...

Etli ekmekte et dışında her şey var! Bakanlık insan sağlığı ile oynayan 44 ürünü açıkladı - 4

Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar listesine 3 yeni ürün eklendi. Yapılan denetimlerde sıvı yağda boya, pekmezde ilaç etken madde, peynirde natarmisin tespit edildi.

Etli ekmekte et dışında her şey var! Bakanlık insan sağlığı ile oynayan 44 ürünü açıkladı - 5

Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı da 41 artışla 950'ye yükseldi.

Etli ekmekte et dışında her şey var! Bakanlık insan sağlığı ile oynayan 44 ürünü açıkladı - 6

Zeytinyağda tohum yağları, baharatlarda yabancı madde, piliç sucukta kanatlı eti ve sakatat, Etliekmek harcında deri, kanatlı eti ve sakatat tespit edildi.

Etli ekmekte et dışında her şey var! Bakanlık insan sağlığı ile oynayan 44 ürünü açıkladı - 7
Etli ekmekte et dışında her şey var! Bakanlık insan sağlığı ile oynayan 44 ürünü açıkladı - 8
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