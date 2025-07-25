Ev almanın yeni yolu: Gayrimenkul Sertifikası hakkında her şey!
Emlak Konut GYO, TOKİ güvencesiyle hayata geçirilen "Gayrimenkul Sertifikası" sistemine dair en çok sorulan sorular ve detaylı cevaplara internet sitesinde yer verdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) AŞ işbirliğiyle hayata geçirilen ve İstanbul'da tanıtımı yapılan "Gayrimenkul Sertifikası"na ilişkin merak edilen konular, proje yürütücüsü Emlak Konut GYO'nun internet sitesinde yer aldı.
İnternet sitesinde, sertifikaların borsada nasıl işlem göreceği ve proje bitiminde pay sahiplerinin nasıl ev sahibi olacağına ilişkin hususlar soru-cevap şeklinde açıklandı.