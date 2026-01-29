Ev değil adres kiralayan ilan! İlanı verene 100 bin lira, tutana 17 bin lira cezası var

Peki bu durum ortaya çıkarsa ne oluyor? Tosun, "Bu durumda okul yöneticileri sahte ikamet sahibi olduğunu düşündükleri kişileri emniyet birimlerine bildiriyor. Eğer ikametin sahte olduğu anlaşılırsa hem ikamet sahibi hem de ikameti orada gösteren öğrencinin ailesi idari para cezasıyla karşı karşıya kalıyor. Akabinde öğrencinin okul nakli gerçekleşiyor, gerçek ikametine bağlı olan okula gönderiliyor." dedi.

Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Kiraz da, yasal olmayan ikametgah bildirimi konusunda velilere de uyarıda bulundu Kiraz, "İstedikleri okullara çocuklarını gönderebilmek için yapmış oldukları doğru olmayan adres değişiklikleri, gerçeğe aykırı beyanda bulunma suçunu oluşturur. Bu idari para cezası gerektiren bir suçtur. Dolayısıyla kişiler gerçeğe aykırı beyanda bulunmaktan dolayı Milli Eğitim Bakanlığının şikayeti kapsamında bu idari para cezasıyla cezalandırılır." açıklamasını yaptı.

Türkiye'de yaşayan herkesin yasal bir ikamet adresine sahip olması ve değişilik durumunda da en fazla 20 gün içerisinde bunu bildirmesi gerekiyor. Gerçekleştirilen adres değişikliği 20 gün içerisinde bildirilmediği takdirde 814 TL ceza uygulanırken bu cezadan kurtulmak için asılsız şekilde adres beyanı yapanın cezası 17 bin 51 TL'ye çıkıyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada adres dışı kayıtları önlemek için yeni bir sisteme geçileceğini "İçişleri Bakanlığıyla bu konuda bir çalışma yürütüp bu tür konularda ilgili okullarımızla yaptığımız planlamaların sabote edilmesini, okullarımızda bu anlamda dengesizliklerin ortaya çıkmasını engelleyeceğiz." açıklamasında bulunmuştu.