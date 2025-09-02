Ev sahibi, kiracı ve ev almak isteyenleri ilgilendiriyor... Hem emlak vergisi hem de rayiç bedeller artacak

AKÇAM: BİN LİRA ÖDEYEN 4 BİN LİRA ÖDEYECEK



Tüm Emlak Danışmanları Birliği Genel Başkanı Hakan Akçam, emlak vergilerinin artacağını ve tapu harçlarını da etkileyeceğini söyledi.



Akçam "Emlak vergileri 1000'de 1'dir. Artış yüzde 400 olsa bin lira ödeyecek kişi 4 bin lira ödeyecek. Yüzde binse 14 bin lira ödeyecek gibi. Belediyelerin uyguladığı rayiç fiyatların yükselmesiyle alakalı çalışma var. Bu çalışma vatandaşı rahatsız ediyor. 'Bin lira ödeyecekken 4-10 bin lira fazla vergi ödeyeceğim' diye rahatsızlık söz konusu. Bakanlık tarafı ciddi çalışma yapacak. Bu ne getirir bize, bir kere tapu harçları da yüzde 2 alıcı yüzde 2 satıcı ödüyor ve bu vergi artışı harçlarına da yansıyacak. Bu da vatandaşın üzerine ciddi yük olacak. Vatandaş bu yükü satacağı gayrimenkulün üzerine yükleyecek." dedi.