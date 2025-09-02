Ev sahibi, kiracı ve ev almak isteyenleri ilgilendiriyor... Hem emlak vergisi hem de rayiç bedeller artacak

Türkiye'deki milyonlarca ev sahibi, kiracı, ev almak isteyenleri ilgilendiren emlak vergisi ve tapu harcının hesaplamasında esas olan rayiç bedelin artması gündemde.

Emlak vergilerine ilişkin yeni düzenleme kamuoyunda büyük ses getirdi. Ev sahipleri ödeyecekleri emlak vergisini düşürken ev almak isteyenler de rayiç bedellerin artacak olmasından dolayı tapu harcına ödeyecekleri tutarları düşünmeye başladı.

Vergilerdeki artış vatandaş tarafından tepki görünce AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, 2026'da uygulanacak emlak vergilerinde gerçek piyasa koşullarını yansıtmayan rayiç bedel artışlarıyla vatandaşların sıkıntıya düşmesine izin vermeyeceklerini açıkladı.

Vatandaşın vergi tarafındaki endişelerini yakından takip ettiklerini belirten Demir, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak bu süreci en ince ayrıntısına kadar takip ediyoruz. Tüm Türkiye'de yapılan rayiç bedel tespitlerini, artış oranlarını ve bunların vatandaşımıza yansımalarını titizlikle inceliyoruz. Şunu herkes bilmelidir ki; Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, yasal ve idari düzenlemelerle oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçeceğiz." ifadesini kullandı.

UZMANLAR ARTIŞA KESİN GÖZÜYLE BAKIYOR

Konut sektörü uzmanları emlak vergisi ve tapu harçlarının ilgilendiren rayiç bedellere ilişkin çıkacak harç tutarlarının kesin olarak artacağını söyledi.

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa yapılan düzenlemeye ilişkin olarak "Emlak Vergisi kesin artacak. Tespit edilen rakamlar esas bedel olacak. Ev alıp-satacaklar rayiç bedelin altında beyanda bulunamıyor. Siz evi 5 milyona satsanız da 10 milyon liraysa rayiç bedeli 10 milyon lira olarak tapuya gösterip harçlarını ödemek zorundasınız." dedi.

"BÖLGEYE GÖRE ARTIŞLAR YAŞANACAK"

Aşa "Bölgeye göre bakarak fiyatlar artacak. 1000 lira ödeniyorsa 8-10 bin lira emlak vergisi ödenecek. Bu yöntemle birlikte tapuda düşük beyanın önüne geçilmiş olacak. Oldukça yüksek bedelden beyan edilecek ve tapu harcı da yüksek çıkacak." ifadesini kullandı.

KİRALARA ZAM GELİR Mİ?

Kiralamaların zorlaştığına dikkat çeken Aşa "Kiraları etkileyeceğini düşünmüyorum. Kiralama süresi 3 aya çıktı, evler kiralanmıyor. 30-40 bin lira istenen kiralar ciddi pazarlıklara sahne oluyuor ve kiralar düşüyor.Binlerce ev kiralanmazken zam yapılması imkansız. 'Vergiye zam gelecek diye kiraya zam yapayım' demek doğru olmaz. Vergi konusunun kiraya yansıyacağını zannetmiyorum." dedi.

"KONUT KREDİSİ KISITLI, İKİNCİ EL UCUZ EVLER SATILIYOR"

Aşa konut kredisine erişimin kısıtlı olduğunu ve bankaların istenen tutarları vermediğini söyledi. Aşa "Satışlar arttı ama ikinci el konutlarda arttı, 2-3 milyonluk evler satılıyor. 5 milyon lirayı geçmeyecek satışlar yoğun. 10 milyonun üzerine zate kredi yok, 10 milyonluk eve 5 milyon kredi veriyorlar." sözlerini söyledi.

AKÇAM: BİN LİRA ÖDEYEN 4 BİN LİRA ÖDEYECEK

Tüm Emlak Danışmanları Birliği Genel Başkanı Hakan Akçam, emlak vergilerinin artacağını ve tapu harçlarını da etkileyeceğini söyledi.

Akçam "Emlak vergileri 1000'de 1'dir. Artış yüzde 400 olsa bin lira ödeyecek kişi 4 bin lira ödeyecek. Yüzde binse 14 bin lira ödeyecek gibi. Belediyelerin uyguladığı rayiç fiyatların yükselmesiyle alakalı çalışma var. Bu çalışma vatandaşı rahatsız ediyor. 'Bin lira ödeyecekken 4-10 bin lira fazla vergi ödeyeceğim' diye rahatsızlık söz konusu. Bakanlık tarafı ciddi çalışma yapacak. Bu ne getirir bize, bir kere tapu harçları da yüzde 2 alıcı yüzde 2 satıcı ödüyor ve bu vergi artışı harçlarına da yansıyacak. Bu da vatandaşın üzerine ciddi yük olacak. Vatandaş bu yükü satacağı gayrimenkulün üzerine yükleyecek." dedi.

"KİRALARI ARTIRACAK HAMLE"

Akçam "Emlak vergisindeki artış kiracılara yansıyacak, maliyet var ortada ve gayrimekul sahibinin üzerine yük binerse bunu kiralık ve satılıkta fiyata yükleyecek." ifadesini kullandı.

"TAPU HARCINI ALICI VE SATICI AYRI ÖDEMELİ"

Tapu harcı ödemelerinin adet olduğu üzere alıcı tarafından karşılandığını ancak bu tutarın çok yüksek olmasından dolayı alıcıların kıt kaynaklarını tapu harcına yatırmak istememesine yönelik olarak Akçam "Yüzde 2 alıcı yüzde 2 de satıcının tapu harcını ödemesi gerekiyor. Ancak ülkemizde adet olmuş, alıcı tüm harçları ödüyor. Bu durum adil değil, düzeltilmeli." dedi.

8 EYLÜL SON GÜN

8 Eylül 2025 itibarıyla emlak vergisine yönelik yapılan artışlara itirazlar son bulacak. Eğer düzenleme olmazsa 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yeni vergiler devreye girecek.

