Ev sahibi, kiracı ve ev almak isteyenleri ilgilendiriyor... Hem emlak vergisi hem de rayiç bedeller artacak
Türkiye'deki milyonlarca ev sahibi, kiracı, ev almak isteyenleri ilgilendiren emlak vergisi ve tapu harcının hesaplamasında esas olan rayiç bedelin artması gündemde.
Emlak vergilerine ilişkin yeni düzenleme kamuoyunda büyük ses getirdi. Ev sahipleri ödeyecekleri emlak vergisini düşürken ev almak isteyenler de rayiç bedellerin artacak olmasından dolayı tapu harcına ödeyecekleri tutarları düşünmeye başladı.
Vergilerdeki artış vatandaş tarafından tepki görünce AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, 2026'da uygulanacak emlak vergilerinde gerçek piyasa koşullarını yansıtmayan rayiç bedel artışlarıyla vatandaşların sıkıntıya düşmesine izin vermeyeceklerini açıkladı.