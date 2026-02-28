Ev sahibi ve kiracılar dikkat. Bugün son gün, yarın başlıyor
28.02.2026 08:08
NTV - Haber Merkezi
Kira gelirinde beyanname verme süreci yarın başlayacak. 31 Mart'a kadar beyanname verilebilecek. Vergi, mart ve temmuz aylarında iki taksit halinde ödenebiliyor.
Kira geliri için beyan süreci başlıyor.
Belli bir tutarın üzerinde kira alan gayrimenkul sahipleri vergi vermek zorunda.
2025 için kira getirisi sınırı konutta 47 bin, iş yerinde 330 bin lira olarak belirlendi.
Mülk sahipleri 1 Mart-31 Mart tarihleri arasında beyannameleri dolduracak.
Aile bireylerinin her birinin sahip oldukları mal ve haklardan elde ettikleri kira gelirleri için de ayrı ayrı beyanname vermeleri gerekiyor. Birden fazla kişinin meskene ortak olması durumunda şahıslardan her biri kendi hissesine karşılık gelen kira gelirini beyan edecek.
İKİ TAKSİTLE ÖDENEBİLİYOR
Tahakkuk eden vergi, Dijital Vergi Dairesinden (dijital.gib.gov.tr) veya anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yoluyla, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar ile vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubelerinden ödenebiliyor.
2025 takvim yılında elde edilen kira gelirlerine ilişkin vergiler bu yılın mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitle ödenebilecek. Birinci taksit, damga vergisiyle 31 Mart'a, ikinci taksit ise 31 Temmuz'a kadar yatırılabilecek.
KİRA GELİRİNDE İSTİSNA VAR
Sadece konut olarak kiraya verilen gayrimenkullerden elde edilen gelirler için 47 bin liralık istisna uygulanacak. İstisna tutarının üzerinde gelir elde edilmesi halinde, beyan edilen kira gelirinden istisna tutarı düşülecek. İstisnanın altında konut kira geliri olanlar bu gelirleri için beyanname vermeyecek.
Birden fazla konuttan kira geliri elde edilmesi halinde istisna, kira gelirleri toplamına bir defa uygulanacak. Bir konuta birden fazla kişinin ortak olması halinde, istisna tutarı her bir ortak için ayrı ayrı uygulanacak.
KİRA BEDELİ DÜŞÜK TUTULURSA NE OLACAK?
Kira bedelini düşükten gösterip, geri kalan kısmı elden almaya devam edenlere yönelik olarak da düzenlemeler bulunuyor.
Kira bedelinin hiç olmaması veya düşük olması halinde, “emsal kira bedeli” esas alınacak.
Buna göre;
Gayrimenkulün bedelsiz olarak başkalarının kullanımına bırakılması, kiraya verilen gayrimenkulün kira bedelinin emsal kira bedelinden düşük olması hallerinde emsal kira bedeli esası uygulanacak.
Kiraya verilen bina ve arazilerde emsal kira bedeli, varsa yetkili özel makamlarca veya mahkemelerce saptanmış kira bedeli olarak uygulanacak.
Bina veya arazi dışında kalan mal ve haklarda emsal kira bedeli, bunların maliyet bedelinin yüzde 10 kadar olacak. Bu bedel bilinmiyorsa, Vergi Usul Kanununun servetlerin değerlenmesi hakkındaki hükümlerine göre belli edilen değerlerinin yüzde 10 baz alınacak.