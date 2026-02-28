Ev sahibi ve kiracılar dikkat. Bugün son gün, yarın başlıyor. 2026 kira beyanname rehberi

Sadece konut olarak kiraya verilen gayrimenkullerden elde edilen gelirler için 47 bin liralık istisna uygulanacak. İstisna tutarının üzerinde gelir elde edilmesi halinde, beyan edilen kira gelirinden istisna tutarı düşülecek. İstisnanın altında konut kira geliri olanlar bu gelirleri için beyanname vermeyecek.

Birden fazla konuttan kira geliri elde edilmesi halinde istisna, kira gelirleri toplamına bir defa uygulanacak. Bir konuta birden fazla kişinin ortak olması halinde, istisna tutarı her bir ortak için ayrı ayrı uygulanacak.