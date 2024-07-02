Ev sahibinden emlakçı ifşası: Bakanlık harekete geçti, inceleme başlatıldı

BAKANLIK: GEREKİRSE İLAVE TEDBİR ALIRIZ

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre ise satılık ve kiralık konut ilan fiyatlarında fahiş artış yaparak piyasayı ve serbest rekabeti bozan ve tüketici mağduriyetine sebep olduğu belirlenen 889 emlak işletmesine toplam 88 milyon 900 bin TL idari para cezası uygulandı.

81 ilde ticaret il müdürlükleri aracılığıyla yapılan denetimlerde geçen yıl ayrıca bin 201 emlak işletmesine çeşitli eksiklikler nedeniyle 91 milyon 207 bin 655, bu yıl ise şimdiye kadar 353 emlak işletmesine 27 milyon 103 bin 27 lira idari para cezası uygulandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakanlık olarak, manipülatif fiyat artışlarına yol açan ve vatandaşımızın güncel ekonomik konjonktür kaynaklı yaşadığı zorlukların suistimal edilmesine sebebiyet veren ve ilan platformlarından temin ettiğimiz konut ilanlarına yönelik inceleme ve denetimlerimiz 81 ilimizde ticaret il müdürlüklerimiz aracılığıyla devam etmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak gerek piyasanın adil, rekabetçi ve istikrarlı şekilde işlemesini sağlamak gerekse manipülatif fiyat artışlarının piyasada yarattığı olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla emlak sektörüne yönelik denetimlerimiz önümüzdeki günlerde de hız kesmeden devam edecek olup, ihtiyaç duyulması halinde sektöre yönelik bakanlığımızca ilave tedbirlerin alınmasında herhangi bir tereddüt duyulmayacaktır." denildi.