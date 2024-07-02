Ev sahibinden emlakçı ifşası: Bakanlık harekete geçti, inceleme başlatıldı
Ankara'da internete koyduğu ilanla evini 15 bin 850 TL'ye kiraya vermek isteyen bir ev sahibi, kendisine ulaşan emlakçının "Evini 20 bin liraya kiraya verebilirim" teklifini "Sizin gibiler yüzünden ev kiraları tavan yaptı" diyerek ifşa etti. Ticaret Bakanlığı, konut ilan fiyatlarında fahiş artış yaptığı belirlenen 889 emlak işletmesine 88 milyon 900 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.
Daha önce emlak işi yapan S.K., evini internetteki ilan sitesi aracılığıyla 15 bin 850 TL'ye kiraya vermek istedi. S.K.'ye ulaşıp mesaj gönderen emlakçı, "Evini 20 bin liraya kiraya verebilirim" teklifini iletti.