Ev sahipleri ve kiracılar için kritik tarih: Haziran ayı kira zam oranı ne zaman açıklanacak?
Ekonomide gözler haziranda faiz ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu kararlarında olacak. Özellikle ev sahipleri ve kiracılar, kira zam oranı için enflasyon kararına odaklandı. Peki, haziran ayı kira zam oranı ne zaman açıklanacak?
Kira artış oranları, hem ev sahipleri hem de kiracılar için önemli olduğundan, enflasyon verileri her ay yakından takip ediliyor. Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesine göre, kira artışları TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre belirlenir ve bu oran yasal üst sınırı oluşturur.