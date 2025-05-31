Ev sahipleri ve kiracılar için kritik tarih: Haziran ayı kira zam oranı ne zaman açıklanacak?

Ekonomide gözler haziranda faiz ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu kararlarında olacak. Özellikle ev sahipleri ve kiracılar, kira zam oranı için enflasyon kararına odaklandı. Peki, haziran ayı kira zam oranı ne zaman açıklanacak?

Ev sahipleri ve kiracılar için kritik tarih: Haziran ayı kira zam oranı ne zaman açıklanacak? - 1

Kira artış oranları, hem ev sahipleri hem de kiracılar için önemli olduğundan, enflasyon verileri her ay yakından takip ediliyor. Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesine göre, kira artışları TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre belirlenir ve bu oran yasal üst sınırı oluşturur.

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Ev sahipleri ve kiracılar için kritik tarih: Haziran ayı kira zam oranı ne zaman açıklanacak? - 2

Önceki ay, Nisan 2025 enflasyon verilerine göre kira artış oranı %48,73 olarak belirlenmişti.

Ev sahipleri ve kiracılar için kritik tarih: Haziran ayı kira zam oranı ne zaman açıklanacak? - 3

ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haziran ayı kira artış oranı, 3 Haziran 2025 tarihinde TÜİK'in resmi web sitesinde yayımlanacak.

Ev sahipleri ve kiracılar için kritik tarih: Haziran ayı kira zam oranı ne zaman açıklanacak? - 4

Bu tarihten itibaren, kira sözleşmesi yenilenecek olan ev ve iş yeri kiracıları için uygulanabilecek azami zam oranı netleşmiş olacak.

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