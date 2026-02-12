Ev sahiplerini ilgilendiriyor, 15 Şubat'ta başlıyor. Elektronik İlan Doğrulama Sistemi nasıl kullanılır?
12.02.2026 13:55
Son Güncelleme: 12.02.2026 14:17
NTV - Haber Merkezi
İnternet üzerinden gayrimenkul satışında yeni bir dönem başlıyor. Antalya, İzmir ve Sivas'ta uygulanan ilan doğrulama sistemi 15 Şubat'tan itibaren tüm Türkiye'de uygulanmaya başlanacak.
15 ŞUBAT'TAN İTİBAREN TÜM TÜRKİYE'DE
Gayrimenkul satışlarında Türkiye yeni döneme geçiş yapıyor. Geçtiğimiz yılın başında kiralık ilanlar için “Elektronik İlan Doğrulama Sistemi” uygulanmaya başlanmıştı. Bu uygulama artık satılık ilanlar için de geçerli olacak. Elektronik İlan Doğrulama Sistemi 15 Şubattan itibaren tüm Türkiye'de uygulanmaya başlayacak. Satılık taşınmazlar için “Elektronik İlan Doğrulama Sistemi” pilot iller Antalya, Sivas ve İzmir'de uygulanmaya başlandı.
"FİYATLARDA DEĞİŞİME NEDEN OLMAZ"
Bu uygulamayla sahte ilanlar, kayıt dışı ticaret ve spekülatif fiyat artışlarının önüne geçmek amaçlanıyordu. Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin hayata geçirildiği illerden Antalya'da fiyatlarda değişim gerçekleşmedi. Görüşlerini paylaşan Antalya Emlakçılar Odası Başkanı İsmail Çağlar “Yeni sistem fiyatlar konusunda bir değişime neden olmadı. İlanlar azaldı ve resmiyet kazandı. Emlakçılık mesleğini artık herkes yapar hale gelmişti. Başka iş yapanlar da bir yandan ilan verip ben emlakçıyım diyordu bunun önüne geçilmeli ilanların kayıt altına alınmasının yanında başka adımlar da atılmalı." ifadelerini kullandı.
Mega kent İstanbul'da emlakçılık yapan ve İstanbul Emlak Odası Başkan Yardımcısı Fatih Gök'te uygulamadan beklentilerini aktardı. E-devlet ile kayıt alınması sayesinde emlak sektörüne resmiyet geleceğini ifade eden Gök “ Bu sistemle kayıt dışı çalışan sözde emlakçıların ortadan kalkmasını bekliyorum. Herkes emlakçıyım diyerek ilan açar hale geldi. Bu durumda da biz müşterilere güven veremiyoruz." ifadelerini kullandı. Emlak piyasasının zaten durgun olduğunu ifade eden Gök, doğrulama sisteminin fiyat değişimlerine neden olmasını beklemediğini belirtti.
ELEKTRONİK İLAN DOĞRULAMA SİSTEMİ REHBERİ
İlan vermek isteyen taşınmazın sahibi e-Devlet uygulaması üzerinden EİDS yetki işlemleri bölümüne girecek.
Bu bölümde ev sahibinin karşısına kendisine ait olan taşınmazlar çıkacak. İlan verilmek istenen taşınmaz açılan ekran üzerinden seçilecek. Sistem üzerinden devam edilmesinin ardından açılan sayfaya emlakçının yetki belgesinde bulunan yetki numarasının girilmesi gerekiyor.
EMLAKÇI ZORUNLULUĞU VAR MI?
Taşınmazın sahibinin emlak danışmanına verdiği yetki süresini belirtmesi gerekiyor. Yetki süresi en fazla 3 ay oluyor. Sistem tarafından oluşturulan “Taşınmaz Kimlik Numarası” emlak danışmanına iletilecek. Emlak danışmanı bu numarayla taşınmazın ilanını ilan sitelerinde paylaşabilecek.
Vatandaşlar emlak danışmanı olmadan da ilan verebiliyor. Ancak bu durumda ilan sayfaları, taşınmazın gerçekten ilanı veren kişiye ya da birinci derece yakınlarına ait olup olmadığını sistem üzerinden teyit edecek.