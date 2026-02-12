Ev sahiplerini ilgilendiriyor, 15 Şubat'ta başlıyor. Elektronik İlan Doğrulama Sistemi nasıl kullanılır?

Bu uygulamayla sahte ilanlar, kayıt dışı ticaret ve spekülatif fiyat artışlarının önüne geçmek amaçlanıyordu. Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin hayata geçirildiği illerden Antalya'da fiyatlarda değişim gerçekleşmedi. Görüşlerini paylaşan Antalya Emlakçılar Odası Başkanı İsmail Çağlar “Yeni sistem fiyatlar konusunda bir değişime neden olmadı. İlanlar azaldı ve resmiyet kazandı. Emlakçılık mesleğini artık herkes yapar hale gelmişti. Başka iş yapanlar da bir yandan ilan verip ben emlakçıyım diyordu bunun önüne geçilmeli ilanların kayıt altına alınmasının yanında başka adımlar da atılmalı." ifadelerini kullandı.

Mega kent İstanbul'da emlakçılık yapan ve İstanbul Emlak Odası Başkan Yardımcısı Fatih Gök'te uygulamadan beklentilerini aktardı. E-devlet ile kayıt alınması sayesinde emlak sektörüne resmiyet geleceğini ifade eden Gök “ Bu sistemle kayıt dışı çalışan sözde emlakçıların ortadan kalkmasını bekliyorum. Herkes emlakçıyım diyerek ilan açar hale geldi. Bu durumda da biz müşterilere güven veremiyoruz." ifadelerini kullandı. Emlak piyasasının zaten durgun olduğunu ifade eden Gök, doğrulama sisteminin fiyat değişimlerine neden olmasını beklemediğini belirtti.