Ev sahiplerinin kiracılara yeni dayatmaları: GBT, KKB, findeks raporu...
Kira artışında yüzde 25'lik sınır sona erdi. Kira bedelleri artış yaşanırken ev sahiplerinin kiracılardan istekleri bitmiyor. Son olarak ev sahiplerinin artık GBT (Genel Bilgi Toplama), kredi kartı bilgisi, borç araştırması, findeks raporu ve kefil istediği öğrenildi. Bunun yanı sıra kiracılara tahliye taahhütnamesi dayanması da istekler arasında yer alıyor.
Son iki yıldır kira kontratı yenileme dönemlerinde yüzde 25 zam sınırı uygulanırken bu sınır 1 Temmuz itibarıyla sona erdi.
Temmuz ayında açıklanan kira artış oranının yüzde 65 civarında olduğunu belirten İzmir Emlak Kulübü Derneği Başkanı Rıdvan Akgün, kira bedellerinin bir anda yükseldiğini dile getirdi.
Kiracılar ile ev sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların arttığını ifade eden Akgün, "1 Temmuz'dan itibaren Türkiye genelinde bir milat başladı. Yüzde 25 kira artışı, 2 yıl devam etmişti. Ev sahipleri mutsuzdu, kiracılar mutluydu. İki yıl çabuk bitti. Kiracılar yüzde 65,07 zam oranıyla bu aydan itibaren karşı karşıya kaldı. Çaresizlik var. Artış yapmayanlar evi terk etmeye çalışıyor. Ödeyemeyecek konumda olanlar, yeni bir hayata tutunmaya çalışıyor. Kiracı-ev sahibi sorunları aldı başını gidiyor." diye konuştu.