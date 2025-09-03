Ev sahiplerinin sadece 6 günü kaldı... Emlak vergisine itiraz yöntemi belli oldu
AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, ekim ayında emlak vergisi düzenlemesinin meclise geleceğini söyledi. Uzman avukatlar emlak vergilerindeki 10-15 kata varan artışlara yönelik ev sahiplerinin nasıl dava açacağını, belediyelerin kendisini nasıl savunacağına yönelik incelikleri açıkladı.
Emlak vergilerine ilişkin yeni düzenlemeye ilişkin nasıl itiraz edileceği konusu halk tarafından bilinmiyor. Ev sahipleri ödeyecekleri emlak vergisini düşünürken ev almak isteyenler de rayiç bedellerin artacak olmasından dolayı tapu harcına ödeyecekleri tutarları düşünmeye başladı.
Vergilerdeki artış vatandaş tarafından tepki görünce AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, 2026'da uygulanacak emlak vergilerinde gerçek piyasa koşullarını yansıtmayan rayiç bedel artışlarıyla vatandaşların sıkıntıya düşmesine izin vermeyeceklerini açıkladı.