Ev sahiplerinin sadece 6 günü kaldı... Emlak vergisine itiraz yöntemi belli oldu

"DAVA AÇILSA DA BELEDİYELER KENDİLERİNİ SAVUNACAK"

Kiraz "Mevcut artışlar 3-5 kat artmışsa, örneğin 2021 takdir komisyonunda 1000 liraysa bugünkü takdir komisyonu kararına göre 4-5 bin lira olduysa dava açmanın faydası yok. Yeniden değerleme kapsamında artışlar zaten oldu ve enflasyona göre makul kalıyor.

10-15 kat artışları fahiş olarak değerlendiriyorum ancak ince ayrıntısı da şu, 10-15 kat artıp 2026'da 10 kat ödeyecekse 3 bin lira emlak vergisi ödeyen 30 bin lira ödeyecekse, gayrimenkulün değeri de 2021'den 2025'e gelindiğinde 10 kat arttığı için belediyeler de bedellerin rayiç artışlar olduğunu öne sürecek ve bilirkişi keşif incelemesi talep edecektir. Bu noktadan sonra davaların kazanılıp kazanılmayacağı anlaşılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.