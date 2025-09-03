Ev sahiplerinin sadece 6 günü kaldı... Emlak vergisine itiraz yöntemi belli oldu

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, ekim ayında emlak vergisi düzenlemesinin meclise geleceğini söyledi. Uzman avukatlar emlak vergilerindeki 10-15 kata varan artışlara yönelik ev sahiplerinin nasıl dava açacağını, belediyelerin kendisini nasıl savunacağına yönelik incelikleri açıkladı.

Emlak vergilerine ilişkin yeni düzenlemeye ilişkin nasıl itiraz edileceği konusu halk tarafından bilinmiyor. Ev sahipleri ödeyecekleri emlak vergisini düşünürken ev almak isteyenler de rayiç bedellerin artacak olmasından dolayı tapu harcına ödeyecekleri tutarları düşünmeye başladı.

Vergilerdeki artış vatandaş tarafından tepki görünce AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, 2026'da uygulanacak emlak vergilerinde gerçek piyasa koşullarını yansıtmayan rayiç bedel artışlarıyla vatandaşların sıkıntıya düşmesine izin vermeyeceklerini açıkladı.

Vatandaşın vergi tarafındaki endişelerini yakından takip ettiklerini belirten Demir, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak bu süreci en ince ayrıntısına kadar takip ediyoruz.

Tüm Türkiye'de yapılan rayiç bedel tespitlerini, artış oranlarını ve bunların vatandaşımıza yansımalarını titizlikle inceliyoruz. Şunu herkes bilmelidir ki; Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, yasal ve idari düzenlemelerle oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçeceğiz." ifadesini kullandı.

Demir, Ekim ayından itibaren konunun Meclis'e gelip görüşüleceğini söyledi. 

UZMANLAR İTİRAZ YOLLARINI VE BELEDİYELERİN KENDİLERİNİ NASIL SAVUNACAKLARINI AÇIKLADI

Gayrimenkul hukukçuları konuya dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Uzman avukatlar vergi mahkemesine dava açılacağını, ancak davaya yönelik olarak belediyelerin de savunma yapacağını, 2021'den bu yana olan yeniden değerleme ve enflasyon oranlarının dikkate alınarak artışların belediyeler tarafından savunulabileceğini belirtiler.

"İTİRAZ YOLU AÇIK, 8 EYLÜL SON GÜN"

Gayrimenkul hukukçusu Ali Güvenç Kiraz, emlak vergisi bedellerine ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Kiraz "Takdir komisyonu kararları askıya asılıyor ve itiraz yolu yok. Askıdan indikten sonra vergi mahkemelerine 30 gün içinde dava açılması gerekiyor. 7 Eylül'e uzadı itiraz hakkı, 7 Eylül de Pazar gününe geldiği için 8 Eylül Pazartesi günü itiraz için son gün. Vergi mahkemesine dava açılması gerekiyor. 8 Eylül Pazartesi günü saat 17:00'a kadar mahkemeye giderek, UYAP üzerinden ise yine 8 Eylül'de saat 23:59'a kadar davaların açılmış olması gerekiyor." dedi.

"BEDELLER SOKAK SOKAK BELİRLENİYOR"

Kiraz "Takdir komisyonu kararları sokak sokak belirleniyor. Mahalle bazlı belirleme olmadığı için mahalleden birinin dava açmasının etkisi yok. Sokağın rayicine dava açılması gerekiyor. Yani mahalleden biri açtı diye mahalleliler dava kazanılsa da hak iddia edemez. Sokak bazlı değerlendirilmesi lazım ve her sokaktaki vatandaş itiraz etmek istiyorsa dava açabilir" ifadesini kullandı.

"DAVA AÇARKEN DİKKAT EDİN"

Konuyla ilgili bilinmeyen hususlara değinen Kiraz "Dava konusunda önemli husus şu, sokakta özel ve nitelikli proje tanımı yoksa (otel, üniversite, marina gibi) o sokaktaki rayice dava açılması halinde dava kazanılırsa, o sokakta bulunan herkes bu karardan olumlu yönde etkilenir, diğerlerinin dava açmasına gerek yok. Vergi mahkemeleri kısmen kabul, kısmen ret kararı da verebilir, bu hakimin değerlendirmesine kalmış bir durumdur" dedi.

ÖZEL VE NİTELİKLİ PARSELE DİKKAT

Kiraz "Özellikle vatandaşların şunu iyi bilmesi gerekiyor, özel ve nitelikli parselde oturuyorsa oturan kişi davayı kazanırsa sokaktaki diğer kişiler hak iddia edemez. Sadece özel ve nitelikli parseldeki hak sahipleri dava kapsamında olumlu ya da olumsuz etkilenir. Bu nedenle taşınmazın özel ve nitelikli olup olmadığının öğrenilmesi gerekiyor" sözlerini söyledi.

Bu durumu örnekle açıklayan Kiraz "Gecekondu mahallesinde özel bir siteyse özel nitelikteki malikleri kapsar, sokaktakileri kapsamaz." dedi.

"DAVA AÇILSA DA BELEDİYELER KENDİLERİNİ SAVUNACAK"

Kiraz "Mevcut artışlar 3-5 kat artmışsa, örneğin 2021 takdir komisyonunda 1000 liraysa bugünkü takdir komisyonu kararına göre 4-5 bin lira olduysa dava açmanın faydası yok. Yeniden değerleme kapsamında artışlar zaten oldu ve enflasyona göre makul kalıyor.

10-15 kat artışları fahiş olarak değerlendiriyorum ancak ince ayrıntısı da şu, 10-15 kat artıp 2026'da 10 kat ödeyecekse 3 bin lira emlak vergisi ödeyen 30 bin lira ödeyecekse, gayrimenkulün değeri de 2021'den 2025'e gelindiğinde 10 kat arttığı için belediyeler de bedellerin rayiç artışlar olduğunu öne sürecek ve bilirkişi keşif incelemesi talep edecektir. Bu noktadan sonra davaların kazanılıp kazanılmayacağı anlaşılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"YENİ VERGİLER VATANDAŞI YORACAK"

Yeni emlak vergilerinin vatandaşı yoracağını belirten Kiraz, hükümetin çalışma yapacağını açıkladığını ve düzeltmelerin olabileceğine yönelik beklentilerinin bulunduğunu söyledi.

"2017'DEKİ ÖRNEK BUGÜN DE YAŞANABİLİR"

Kiraz "2017'de de bugün yaşanan durum olmuştu. Takdir komisyonunun verdiği yeni emlak vergisi kararına ilişkin olarak hükümet tarafı '4 yıl önceki oranın yüzde 50'sini geçemez' diye karar almıştı ve davaların hepsi de konusuz kalmıştı, şimdi de aynısı yaşanabilir." dedi.

"KARAR ERTELENEBİLİR"

Avukat Çiğdem Kezer, rayiç bedellerin artış oranının bölgeden bölgeye farklılık gösterdiğini belirterek, "Bir taşınmazın rayiç değerinde; konumunun işlek bir cadde üzerinde olup olmaması, kamu kurumlarına veya üniversitelere yakınlığı ve bölgenin kamu hizmetlerinden ne ölçüde yararlandığı belirleyici oluyor." dedi.

Kezer, bu noktada net bir rakam verilmeyeceğini belirtti. İtiraz süresinin 7 Eylül’de sona ereceğini hatırlatan Kezer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz" açıklamasının bu tarihin ertelenebileceği yönünde olduğunu söyledi.

Askıya çıkan listelerin muhtarlıklardan ya da belediyelerin internet sitelerinden görülebileceğini aktaran Kezer, vatandaşların vergi mahkemesine açacakları davada bir uzman yardımı olması gerektiğini de belirtti. Kezer, tek bir kişinin yapacağı itirazın tüm mahalleyi kapsadığını söyledi.

