Evde bakım maaşı 2026 ne kadar oldu? Ocak ayı memur zammıyla güncellendi
07.01.2026 15:01
NTV - Haber Merkezi
Evde bakım maaşı ödemelerinin ne kadar olduğu, 2025 yılının son enflasyon verisi olan aralık ayı enflasyonuyla birlikte merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ihtiyaç sahibi kişilere ödenen evde bakım yardımı, 2026 ocak ayı memur zamlarıyla birlikte güncellendi. Evde bakım maaşı 2026 ne kadar oldu?
2026 evde bakım maaşı ödemeleri, memur maaşına yapılan zam oranlarının ardından araştırılıyor. Evde bakım maaşlarına her yıl memurların aldığı zam oranına göre zam yapılıyor. Aralık ayı enflasyonuyla birlikte ise evde bakım maaşları güncellendi.
2026 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR ZAMLANDI?
Memur ve memur emeklisi maaşlarına yüzde 18,61 oranında zam yapıldı. Böylece evde bakım yardımı ücretleri de değişti.
Her 6 ayda bir memur maaşlarına gelen zam oranına göre evde bakım maaşı ödemeleri de bakanlık tarafından güncelleniyor. Geçtiğimiz yıl 11 bin 538 lira ödeme alan vatandaşlar, 2026 ocak zammı ile birlikte 13 bin 685 lira ödeme alacak.
EVDE BAKIM MAAŞI NASIL ALINIR?
Hane içi kişi başına düşen aylık gelirin net asgari ücretin 2/3’ü olması,
Engelli sağlık kurulu raporunun olması,
Bakım hizmetleri değerlendirme heyetince, engellinin bakıma ihtiyacı olduğunun tespit edilmesi gerekiyor.
Bu koşulları sağlayan kişilerin bakımını üstlenecek aile bireyleri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne veya İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğüne başvuruda bulunmalılar.