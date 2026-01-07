Evde bakım maaşı 2026 ne kadar oldu? Ocak ayı memur zammıyla güncellendi

Evde bakım maaşı ödemelerinin ne kadar olduğu, 2025 yılının son enflasyon verisi olan aralık ayı enflasyonuyla birlikte merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ihtiyaç sahibi kişilere ödenen evde bakım yardımı, 2026 ocak ayı memur zamlarıyla birlikte güncellendi. Evde bakım maaşı 2026 ne kadar oldu?