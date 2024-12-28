Evde bakım maaşı ne kadar olacak? 2025 engelli maaş zammı

2025 yılında geçerli olacak asgari ücret zammı belli oldu. Yeni yıla sayılı günler kala sosyal yardım alan vatandaşlar da kendi ödemelerine yapılacak zam oranını merak ediyor. En çok artış oranı merak edilen ise evde bakım maaşı olarak bilinen engelli aylığı ödemeleri. İşte, evde bakım maaşının 2025 zamlı ödeme miktarında son bilgiler...