Evde bakım maaşı ne kadar olacak? 2025 engelli maaş zammı
Asgari ücret zammının ardından evde bakım maaşı olarak bilinen engelli sosyal yardım ödemesinin ne kadar olacağı merak konusu oldu. Temmuz ayında yapılan düzenlemeyle 9 bin 77 lira olarak belirlenen evde bakım maaşı, Ocak ayında yapılacak zam sonrası güncellenecek ve hak sahiplerine ödenmeye devam edecek. Peki, evde bakım parası ne kadar oldu? Engelli maaşı ne kadar olacak?
2025 yılında geçerli olacak asgari ücret zammı belli oldu. Yeni yıla sayılı günler kala sosyal yardım alan vatandaşlar da kendi ödemelerine yapılacak zam oranını merak ediyor. En çok artış oranı merak edilen ise evde bakım maaşı olarak bilinen engelli aylığı ödemeleri. İşte, evde bakım maaşının 2025 zamlı ödeme miktarında son bilgiler...