Evde bakım maaşı ne kadar olacak? 2025 memur maaşı ocak zammına göre evde bakım maaşı ücreti
Evde bakım maaşının ne kadar olacağı, 2025 memur maaşı ocak zammı öncesinde evde bakım yardımı alan vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Yılda 2 defa toplu sözleşme zammına ek enflasyon farkı alan memurların, ocak ayında alacağı zam oranı, enflasyon tahminleri sonrasında netleşmeye başladı. Memur zammına göre değişen evde bakım maaşları da aralık ayı TÜFE verilerinin ardından belirlenecek zam oranı sonrasında değişecek. Peki, 2025 evde bakım maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?
2025 memur ve emeklinin zam oranı öncesinde, zamlı evde bakım maaşı için hesaplamalar başladı. 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte, memur maaşlarına yeni yılın ilk zammı uygulanacak. Memur maaşı zamlarına göre değişiklik gösteren evde bakım maaşı ücretinde de değişiklik yaşanacak. Peki, 2025 evde bakım maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?