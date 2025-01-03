Evde bakım maaşı ne kadar olacak? 2025 memur maaşı ocak zammına göre evde bakım maaşı ücreti

Evde bakım maaşının ne kadar olacağı, 2025 memur maaşı ocak zammı öncesinde evde bakım yardımı alan vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Yılda 2 defa toplu sözleşme zammına ek enflasyon farkı alan memurların, ocak ayında alacağı zam oranı, enflasyon tahminleri sonrasında netleşmeye başladı. Memur zammına göre değişen evde bakım maaşları da aralık ayı TÜFE verilerinin ardından belirlenecek zam oranı sonrasında değişecek. Peki, 2025 evde bakım maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?

Evde bakım maaşı ne kadar olacak? 2025 memur maaşı ocak zammına göre evde bakım maaşı ücreti - 1

2025 memur ve emeklinin zam oranı öncesinde, zamlı evde bakım maaşı için hesaplamalar başladı. 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte, memur maaşlarına yeni yılın ilk zammı uygulanacak. Memur maaşı zamlarına göre değişiklik gösteren evde bakım maaşı ücretinde de değişiklik yaşanacak. Peki, 2025 evde bakım maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?

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Evde bakım maaşı ne kadar olacak? 2025 memur maaşı ocak zammına göre evde bakım maaşı ücreti - 2

2025 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Evde bakım yardım desteğinin 9 bin 77 liradan 10 bin 180 liraya çıkması bekleniyor.

Evde bakım yardımı yeni tutarları Bakanlık tarafından katsayının belirlenmesinden sonra nihai ücret tutarı belli olacak.

Evde bakım maaşı ne kadar olacak? 2025 memur maaşı ocak zammına göre evde bakım maaşı ücreti - 3

2025 MEMUR ZAMMI OCAK AYINDA NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar.

Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri ocak ayında 2025 yılının ilk zammını alacak.

Kasım sonu itibarıyla bu rakam yüzde 14,57'yi aşmış durumda.

Net rakam aralık ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak.

Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 6 da toplu sözleşme zammı alacak.

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