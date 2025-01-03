Evde bakım maaşı ne kadar olacak? 2025 memur maaşı ocak zammına göre evde bakım maaşı ücreti

2025 MEMUR ZAMMI OCAK AYINDA NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar.



Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri ocak ayında 2025 yılının ilk zammını alacak.



Kasım sonu itibarıyla bu rakam yüzde 14,57'yi aşmış durumda.



Net rakam aralık ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak.



Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 6 da toplu sözleşme zammı alacak.