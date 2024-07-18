Evde bakım maaşı ve yaşlılık maaşı ne kadar oldu? 2024 Temmuz zamlı fiyatlar
Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, temmuz ayı itibarıyla memur maaş katsayılarındaki artışa bağlı olarak sosyal yardımların da artacağını söyledi. Göktaş, evde bakım yardımının ve yaşlı aylığının güncel oranlarını açıkladı. Peki, zamlı evde bakım maaşı ve yaşlılık maaşı ne kadar oldu?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, temmuz ayı memur maaş katsayılarıyla birlikte sosyal yardım ödemelerinin de artacağını açıkladı. Katsayı düzenlemesine paralel olarak sosyal yardım ödemelerindeki miktarlar da artacak. İşte, evde bakım maaşı ve yaşlılık maaşında son durum...