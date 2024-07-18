Evde bakım maaşı ve yaşlılık maaşı ne kadar oldu? 2024 Temmuz zamlı fiyatlar

EVDE BAKIM MAAŞI VE YAŞLILIK AYLIĞI NE KADAR OLDU?

Evde bakım yardımının 7 bn 608'den 9 bin 77'ye yükseldiğini açıklayan Göktaş, "Yaşlı aylığında raporu yüzde 70 ve üzerinde olan ve engelli raporu bulunan vatandaşlarımızın aylığı da 4 bin 196'dan 5 bin 7'ye yükseltiyoruz." diye konuştu.