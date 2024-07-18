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Evde bakım maaşı ve yaşlılık maaşı ne kadar oldu? 2024 Temmuz zamlı fiyatlar

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, temmuz ayı itibarıyla memur maaş katsayılarındaki artışa bağlı olarak sosyal yardımların da artacağını söyledi. Göktaş, evde bakım yardımının ve yaşlı aylığının güncel oranlarını açıkladı. Peki, zamlı evde bakım maaşı ve yaşlılık maaşı ne kadar oldu?

Evde bakım maaşı ve yaşlılık maaşı ne kadar oldu? 2024 Temmuz zamlı fiyatlar - 1

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, temmuz ayı memur maaş katsayılarıyla birlikte sosyal yardım ödemelerinin de artacağını açıkladı. Katsayı düzenlemesine paralel olarak sosyal yardım ödemelerindeki miktarlar da artacak. İşte, evde bakım maaşı ve yaşlılık maaşında son durum...

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Evde bakım maaşı ve yaşlılık maaşı ne kadar oldu? 2024 Temmuz zamlı fiyatlar - 2

EVDE BAKIM MAAŞI VE YAŞLILIK AYLIĞI NE KADAR OLDU?

Evde bakım yardımının 7 bn 608'den 9 bin 77'ye yükseldiğini açıklayan Göktaş, "Yaşlı aylığında raporu yüzde 70 ve üzerinde olan ve engelli raporu bulunan vatandaşlarımızın aylığı da 4 bin 196'dan 5 bin 7'ye yükseltiyoruz." diye konuştu.

Evde bakım maaşı ve yaşlılık maaşı ne kadar oldu? 2024 Temmuz zamlı fiyatlar - 3

EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEME BİLGİLERİ SORGULAMA


e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Engelli bireylerin hayatlarının idamesini evde yürütecek kişilere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ödenen ücrete evde bakım desteği denilmektedir. Evde bakım desteği engelli bireylerin kendisine değil, bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere yapılan destektir.

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