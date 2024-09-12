Evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı ödemeleri nasıl sorgulanır? Eylül ayı evde bakım maaşı yatan iller
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın evde bakım yardımı ödemelerinde son durum merak ediliyor. Eylül ayı evde bakım maaşı yatan iller online sistem üzerinden sorgulanabiliyor. Peki, Evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı ödemeleri nasıl sorgulanır?
Her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, ihtiyaç sahibi ailelerin hesaplarına yatırılan evde bakım maaşı ödemelerinin, Eylül ayı ödeme tarihi merak ediyor.