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Evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı ödemeleri nasıl sorgulanır? Eylül ayı evde bakım maaşı yatan iller

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın evde bakım yardımı ödemelerinde son durum merak ediliyor. Eylül ayı evde bakım maaşı yatan iller online sistem üzerinden sorgulanabiliyor. Peki, Evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı ödemeleri nasıl sorgulanır?

Evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı ödemeleri nasıl sorgulanır? Eylül ayı evde bakım maaşı yatan iller - 1

Her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, ihtiyaç sahibi ailelerin hesaplarına yatırılan evde bakım maaşı ödemelerinin, Eylül ayı ödeme tarihi merak ediyor.

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Evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı ödemeleri nasıl sorgulanır? Eylül ayı evde bakım maaşı yatan iller - 2

EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATAR?

Evde bakım maaşları her ayın 15 ila 31’i arasında yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ödemeler yatırılmaya başladığında kamuoyunu bilgilendiriyor.

Evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı ödemeleri nasıl sorgulanır? Eylül ayı evde bakım maaşı yatan iller - 3

EVDE BAKIM ÖDEMELERİ SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım maaşları il il sorgulanabiliyor.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifereleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

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