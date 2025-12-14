Evi yeni yıl ruhuna hazırlamanın maliyeti 23 bin liraya kadar çıktı

Yapay çam ağacıyla süsleme malzemelerinin fiyatı, bu sene geçen yıla göre yaklaşık yüzde 40 arttı.

Evde hazırlanacak yapay yılbaşı ağacının maliyeti, süslemeleri de eklendiğinde 2 bin lira ile 22 bin 500 lira arasında değiştiğini ifade eden Öztürk, "Süsleme için Noel Baba maketleri, renkli toplar, çok sıra ışık, yıldızlar, renkli küreler, çam dalları, çelenkler en çok tercih edilen malzemeler." ifadelerini kullandı.

Öztürk, Noel Baba kostümü, sakalı ve şapkasının yoğun ilgi gördüğünü anlatıp "En çok satılan Noel Baba şapkasının fiyatı 205 lira, şapkası 250 lira. Kostüm bin 750 liraya satılıyor." dedi.