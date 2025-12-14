Evi yeni yıl ruhuna hazırlamanın maliyeti 23 bin liraya kadar çıktı
14.12.2025 10:33
DHA
Yılbaşı kutlamalarında tercih edilen süslere bu yıl yüzde 40 zam geldi. Evi süslemenin maliyeti 23 bin liraya kadar çıktı.
Yılbaşına sayılı günler kaldı.
Yılbaşını evde kutlayacaklar için de alışveriş telaşı başladı.
Ev süslemesi için ilk tercih ise yapay çam ağacı ile Noel Baba kostümü oldu.
Yılbaşı kutlaması için yapay çam ağacı ve süslemesindeki yıldız, renkli küre, hediye paketleri en çok satılan ürünler arasında yer aldı.
Mağazalardaki alışverişlerde Noel Baba kostümü, şapkası ile sakalı, yapay çam ağacı ve süslemede kullanılan yıldız, renkli kürelerin satışında son bir haftada artış yaşandı.
Süsleme için alışveriş yapanların en çok tercih ettiği 150 santimetre boyundaki yapay çam ağacının 2 bin 450 liradan alıcı bulduğunu anlatan hediyelik eşya satılan mağaza sorumlusu Behice Öztürk, "90 santimetrelik yapay çam ağacı 350 lira, 180 santimetre uzunluğundaki yapay çam ağacı 3 bin 250, 3 metre boyundaki 15 bin liradan satılıyor." dedi.
Öztürk, yılbaşı ağacı süslemelerinde genellikle kullanılan 6'lı çan 245 lira, 4'lü süs treni 245, 6'lı top 125, 4'lü küçük Noel Baba maketi 175, 12'li fiyonk 60 lira, ağaç tepeliği 300, LED ışık 245 liradan satıldığını dile getirdi.
Yapay çam ağacıyla süsleme malzemelerinin fiyatı, bu sene geçen yıla göre yaklaşık yüzde 40 arttı.
Evde hazırlanacak yapay yılbaşı ağacının maliyeti, süslemeleri de eklendiğinde 2 bin lira ile 22 bin 500 lira arasında değiştiğini ifade eden Öztürk, "Süsleme için Noel Baba maketleri, renkli toplar, çok sıra ışık, yıldızlar, renkli küreler, çam dalları, çelenkler en çok tercih edilen malzemeler." ifadelerini kullandı.
Öztürk, Noel Baba kostümü, sakalı ve şapkasının yoğun ilgi gördüğünü anlatıp "En çok satılan Noel Baba şapkasının fiyatı 205 lira, şapkası 250 lira. Kostüm bin 750 liraya satılıyor." dedi.