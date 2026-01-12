Evlenecek çiftlere geri ödemesiz 500 bin lira destek

Evlilik desteğinin ayrıntılarını Türk Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan anlattı.

Turan, 2025 yılının Aile Yılı ilan edildiğinden bahsedip "Biz de buna ilişkin ne yapabiliriz diye düşündük ve böyle bir slogan geliştirdik." dedi.

"500 bin lirayı geri almak gibi bir niyetle vermiyoruz." diye konuşan Turan, "Tamamen hibe ve yardım olarak vereceğiz." ifadelerini kullandı.