Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi 2. Faz başvurularına ilişkin duyuru: 150 bin evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi 2. Faz başvurularına ilişkin duyuru geldi. Başvurusu kabul edilen çiftlere, 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150.000 TL tutarında faizsiz kredi desteği sağlanacak. Peki, 150 bin evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi 2. Faz başvurularına ilişkin duyuru: 150 bin evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır? - 1

Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi 2. Faz başvurularına ilişkin duyuru geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" başlıklı duyuruyla başvuru sürecinin ayrıntılarını bir kez daha hatırlattı.

NTVPARA HABERLERİ

Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi 2. Faz başvurularına ilişkin duyuru: 150 bin evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır? - 2

Yapılan açıklamada; "Projenin amacı, evlenmeyi planlayan çiftlere ekonomik, psikolojik ve sosyal destekler sunarak evliliklerinin daha sağlam bir temele oturmasına yardımcı olmaktır.

Proje kapsamında aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerimizden başvurusu onaylanan çiftlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150.000 TL tutarında faizsiz kredi desteği sunulmasının yanı sıra evlilik öncesi ve sonrası eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlanacaktır.


Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi 2. Faz başvurularına ilişkin duyuru: 150 bin evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır? - 3

EVLİLİK KREDİSİ PİLOT UYGULAMA İLLERİ

Projenin pilot uygulaması Adıyaman, Gaziantep (Sadece İslahiye ve Nurdağı ilçeleri), Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Osmaniye illeri ile Bartın, Karabük ve Zonguldak illerinde gerçekleştirilmektedir. Başvurular www.aile.gov.tr adresi üzerinden alınmaktadır. Detaylı bilgi almak ve projeye başvuru yapmak için tıklayınız.

Projeden yararlanabilmesi için gerekli şartlar aşağıdaki gibidir:

Projeden yararlanabilmek için başvuru yapacak eşin;

02.2023 tarihinde ve başvuru anında Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Osmaniye illerinden ya da Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerinden birinde ikamet ediyor olması ya da;

Başvuru tarihinden bir yıl önce ve başvuru anında Bartın, Karabük ve Zonguldak illerinden birinde ikamet ediyor olması gerekmektedir.

Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi 2. Faz başvurularına ilişkin duyuru: 150 bin evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır? - 4

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Krediye hak kazanılması için eş adaylarının her ikisinin de ayrıca aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye’de ikamet etmek,

Başvuru tarihi itibariyle 18-29 yaş arasında olmak (30 yaşından gün almamış olmak),

Depremden etkilenen 11 il (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) dışında taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,

Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı asgari ücretin 2,3 katından fazla olmamak,

Başvuru tarihi itibari ile resmi nikâh tarihine en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olmak,

Bakanlığın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek ve katılmak,

Bakanlığın evlilik sonrasında 2 yıllık süre içerisinde sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek,

Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak." denildi.

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