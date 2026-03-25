Evlenmek isteyenler için yürürlükte. 2 yıl geri ödemesiz 250 bin lira faizsiz kredi
25.03.2026 11:18
Burak Taşçı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evlenecek çiftlere yönelik kredi desteğini yeniden hatırlattı.
Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte evliliklerin de artması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evlenecek gençleri desteklemek adına geliştirdiği "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" ile aile olma yolunda ilk adımı atan gençlere faizsiz para veriyor.
Faizsiz kredi desteği ve farklı sektörlerden firmalarla yapılan indirim anlaşmalarıyla gençlerin evlilik hazırlıkları kolaylaşıyor.
http://ailegenclikfonu.aile.gov.tr adresinden yapılacak başvurularla 250 bin liraya varan faizsiz krediden yararlanılıyor.
ŞARTLAR NELER?
Bakanlık, her iki eşin de 18-29 yaş aralığında olması, resmi nikaha en az 2 ay kala başvuru yapılası, hane gelirinin asgari ücretin 2,5 katını aşmaması şartlarını hatırlattı.
NE KADAR KREDİ VERİLİYOR?
18-25 yaş arası gençlere 250 bin lira, 26-29 yaş arası gençlere 200 bin lira 2 yıl geri ödemesiz, faizsiz, 48 ay içinde çocuk sahibi olurlarsa 1 yıl daha borç erteleme 2046 mağazadan yüzde 40'a varan indirimden yararlanma avantajı sunuluyor.