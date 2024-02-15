Evlilik kredisine başvurular bugün başlıyor: 150 bin TL kredi başvuru şartları neler?
Aile ve Gençlik Fonu için başvurular bugün depremlerden etkilenen illerde başlıyor. 150 bin TL tutarındaki evlilik kredisi uygulamasına dair ayrıntılar belli oldu. Peki, 150 bin TL kredi başvuru şartları neler? Kimler başvurabilecek?
Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin düzenlemeleri kapsayan yönetmelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Fona başvurusu onaylanan kişilere, 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz faizsiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak.
Deprem bölgesinden başlanacak Aile ve Gençlik Fonu için başvurular, bugünden itibaren alınacak.
Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesi aile.gov.tr adresinden veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek.