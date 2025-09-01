Eylül ayı kira artış oranı ne olacak?
Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Eylül ayında kiralara yapılacak zam oranları belli olacak.
Türkiye'de konut olan talep yüksek fiyatlara rağmen devam ederken kiracıların sayısı da her geçen gün artıyor. Evlenenler, boşananlar, ayrı eve çıkanlar, öğrenciler, farklı şehre taşınanlar, tayini çıkanlar, iş icabı iş değiştirenler, göçmenler gibi birçok etken kiracılığı artırıyor.
Yüzde 55 civarında gerçekleşen konut sahiplik oranı dışında kalan kesim kiracı olarak barınma ihtiyacını karşılıyor.