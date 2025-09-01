Eylül ayı kira artış oranı ne olacak?

Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Eylül ayında kiralara yapılacak zam oranları belli olacak.

Eylül ayı kira artış oranı ne olacak? - 1

Türkiye'de konut olan talep yüksek fiyatlara rağmen devam ederken kiracıların sayısı da her geçen gün artıyor. Evlenenler, boşananlar, ayrı eve çıkanlar, öğrenciler, farklı şehre taşınanlar, tayini çıkanlar, iş icabı iş değiştirenler, göçmenler gibi birçok etken kiracılığı artırıyor.

Yüzde 55 civarında gerçekleşen konut sahiplik oranı dışında kalan kesim kiracı olarak barınma ihtiyacını karşılıyor.

NTVPARA HABERLERİ

Eylül ayı kira artış oranı ne olacak? - 2

ORTALAMA KİRALAR 25-30 BİN LİRA SEVİYESİNDE

Türkiye'de ortalama kira bedelleri büyükşehirlerde 25-30 bin lira bandında bulunuyor.

Eylül ayı kira artış oranı ne olacak? - 3

NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 41.13 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 41.13 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirdi. Kontratı yenilenecek olanların Eylül ayı zammının yüzde 40'ın altında olması bekleniyor.

Zamlar 3 Eylül 2025 tarihinde enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla netlik kazanacak.

DAHA FAZLA GÖSTER