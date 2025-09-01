Eylül ayı kira artış oranı ne olacak?

NE KADAR ZAM YAPILACAK?



Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 41.13 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 41.13 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirdi. Kontratı yenilenecek olanların Eylül ayı zammının yüzde 40'ın altında olması bekleniyor.

Zamlar 3 Eylül 2025 tarihinde enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla netlik kazanacak.