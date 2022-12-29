EYT kapsamında 3600 günden emekli olunur mu? Kısmi emeklilik EYT kapsamında mı?

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin netleşmesiyle 3600 prim günüyle kısmi emeklilik şartlarının nasıl olduğu araştırılıyor.
EYT düzenlemesine göre, kadınlar 20 yıl, erkekler 25 yıl sigortalılık süresini ve 5000 prim gününü doldurduğunda emeklilik hakkı kazanacak
3600 prim günüyle kısmi emeklilik hakkı olup olmadığı merak ediliyor.
3600 prim günü SSK'lılar için kısmi emeklilik hakkı sunuyor. 8 Eylül 1999 öncesinde işe girişi olanlar için kısmi emeklilik uygulanıyordu.
1999'daki düzenleme öncesinde 3600 prim günü ve 15 yıl sigortalılık süresi ile kadınlar 50 yaş ve üstü, erkekler 55 yaş ve üstünde kısmi emekli olabiliyordu.
Şu an yürürlükte olan mevzuaata göre kısmi emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı var. EYT düzenlemesi sonrası yaş şartında değişikliğe gidilebilir. Bu konuda henüz bir açıklama yapılmadı.
Şartlar 1999 öncesine dönerse 3600 prim gününü dolduran vatandaşlar da 50-55 yaş şartını sağladıklarında emekli olabilecek.