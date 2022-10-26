EYT ne zaman çıkacak? EYT'de son durum ne? (EYT hakkında merak edilenler)

EYT ne zaman çıkacak? sorusunun yanıtı, binlerce vatandaşın merak ettiği konular arasında yer alıyor. EYT konusunda tek formül üzerinde çalışma yaptıklarını kaydeden Bakan Bilgin çalışmadaki son durumu açıkladı.
Öte yandan TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, aralık ayında Meclis'e sunulması beklenen EYT düzenlemesiyle ilgili izleyicilerden gelen soruları NTV'de yanıtladı. İşte EYT hakkında merak edilenler.
Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme beklenirken Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 3 başlıkta taleplerini sıraladı.
Konfederasyonun kuruluşunun 47.yıldönümü etkinliğinde konuşan Mahmut Arslan, taşeron ve mevsimlik işçilerin kadro sorunun çözülmesi gerektiğini de söyledi.
Arslan, "Bizim talebimiz 8 Eylül 1999'dan önce işe girmiş tüm emekçilerin eski mevzuata göre emeklilik haklarını kullanmalıdır. Bundan sonra getirilen düzenlemelerin yeni işe girecekler için olmasını biz de kabul ediyoruz'' dedi.
Bakan Bilgin, gündemde sıcaklığını koruyan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusuna değindi.
Açıklamasında EYT konusunda tek formül üzerinde çalışma yaptıklarını kaydeden Bakan Bilgin çalışmadaki son durum hakkında şunları söyledi:
“Bu konuyla ilgili şunu söyleyeyim bir defa. Birçok televizyon kanalında çeşitli uzmanlar ellerinde kalemle hesaplar falan yapıyorlar. Onların hiçbiri bizim önümüzde yok öncelikle onu söyleyeyim. Televizyonda çıkarıyorlar işte ‘şunlar da girecek bunlar da çıkacak’ öyle bir şey yok. 1999 yılı öncesi biliyorsunuz yaş ile ilgili bir sorun var. O sorunu biz çözüyoruz.
Önümüzde tek bir model var yani çok sayıda insan var tahmin edeceğiniz gibi. Onların teker teker durumlarını, primlerini, çalışma gün sayılarını, yılları gibi, bunları gözden geçirip, en uygun en kapsayıcı çözümlemeyi yapacağız. Niye şimdi açıklamıyorsunuz diyenler var. Henüz çalışmamız bitmedi. İkincisi adım adım açıklıyoruz. Zaten açıklasak da ocak ayından sonra uygulamaya sokulacak. Şimdi açıklamanı bir anlamı ve acelesi yok. Biraz önce bahsettiğim sorunları adım adım açıklayacağız. Aralıkta da inşallah mecliste aralık ayının ilk haftası çalışma tertip ettiler. Meclis'e aralık ayında intikal ettireceğimizi zaten paylaştım.”
Yasanın çerçevesi oluşturulurken öncelikle kapsam belirlenecek. Böylece kimlerin hak sahibi olacağının tespiti yapılacak. Bu sayede yasa çıkar çıkmaz hemen emeklilik hakkı kazanacakların sayısı da ortaya çıkacak.
Genel çerçeveye bakıldığında EYT'li grubu 8 Eylül 1999 öncesinde ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yıl ve prim şartını tamamlamasına rağmen yaş şartı getirildiği için emekli olamamış sigortalılar oluşturuyor.
Bu tarihten önce sigortalı olanlar için yaş dışında erkeklerde 25, kadınlarda ise 20 yıl sigortalılık süresi şartı var. Ancak bu tarihten önce Emekli Sandığı'na girmiş ya da Bağ-Kur'lu olmuş EYT'liler de mevcut.
Bu tarihten önce SSK'lı olmuş şu anda memur olanlar, primi eksik bulunanlar, farklı kurumlardan prim biriktirenler de bulunuyor. Bütün bunlar ayrı ayrı değerlendirilerek kapsamlı bir çalışma yapılacak.
TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, aralık ayında Meclis'e sunulması beklenen EYT düzenlemesiyle ilgili izleyicilerden gelen soruları yanıtladı.
Sigortaya girişim 2000 yılında ancak 1995 yılında 550 gün askerlik yaptım. EYT’den yararlanmak için borçlanma yapmam gerekir mi?
Bakanlık 8 Eylül 1999'a işaret ediyor. Sigorta öncesi askerliği borçlanırsa başlangıç öne gider. 550 gün kadar geri çeker, 1998'in ortalarına gider. EYT düzenlemesinden yararlanır.
Asgari ücrette artışa paralel olarak borçlanma miktarları da yükselecektir. Bundan da etkilenmemesi için borçlanma yapılıp EYT kapsamına girilmesinde fayda var.
EYT düzenlemesi çıktıktan sonra emekli olmak mecburi mi olacak? Çalışmaya devam edemez miyim?
Elbette edebilir. Emeklilik kararı kişiye ait bir karar. Eğer EYT kapsamına girmiş iseniz emekli aylığınızı bağlamanız için o işyerinden ayrılmanız gerekecek. Kişi ve işletme açısından kıdem tazminatı ortaya çıkıyor. Ayrıldınız, tekrar aynı yerde devam etmek isterseniz Sosyal Güvenlik Destek Primi ödenerek devam edebilirsiniz.
1970 doğumluyum. SGK girişim Ocak 1997 olup 8500 gün prim ödemem var. Ne zaman emekli olabilirim? Yeni çıkacak yasanın bana faydası olur mu?
Yasa çıkmasa da 56 yaşında emekli olabilir. Yasa çıkarsa EYT kapsamında.
Staj mağdurları konusunda bir bilgi var mı?
Şu an için görünen bir çalışma yok, Bakanlık da ifade etti. Onların da bu dönemi sayılırsa bu mağduriyet de giderilmiş olur.
Basında 212 ile çalıştım, 2000 öncesinde de çalışmam var, 8 Eylül tarihini bir ay ile kaçırıyorum. Basındaki yıpranmayla öne çekip EYT'den yararlanmam mümkün mü?
2000 yılı öncesinde fiili hizmet zammıyla çalışmışsa yıpranma süresi başlangıcı geri çeker. Bir ay geri çekeceği için EYT hakkından faydalanabilir.