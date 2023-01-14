EYT'de ilk aylıklar ne zaman yatacak? Bakan Bilgin tarih verdi

"STAJ MAĞDURLARI MAĞDUR DEĞİLDİR"

Bakan Bilgin, staj sigortalılarının durumu ile ilgili ise şöyle konuştu:

"Staj mağdurları mağdur değildir. Yani onlar o kavramı kullanamazlar. Çünkü onları mağdur eden bir şey yok. Ortada iş akdi yok. 'Staj da sayılsın' diyorlar böyle bir şey yapamayız. Milletin parasını imkanlarını biz bu şekilde dağıtamayız. Prim 'patronun kim' diye soruyor. O gün senin için prim yatırması gerekirken yatırmamış olan ya da eksik yatıran patronun kim, yok öyle bir şey."