EYT'de merak edilen soru: Yaş sınırı gelir mi?

Milyonların merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmada sona yaklaşıldı. Beştepe'de dün yapılan toplantı sonrasında EYT'de yaş sınırı tartışılıyor. Buna göre kadınlarda 48, erkeklerde 50 yaş sınırı değerlendiriliyor.
Çalışanların beklediği asgari ücrette ise pazarlık süreci başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantını yaptı.
Çalışma hayatına ilişkin merak edilenleri Prof. Dr. Cem Kılıç NTV canlı yayınında değerlendirdi.
Herhangi bir yaş koşulu gelmiş olması yeni bir EYT problemini doğurur. Bu süreçte birçok insan umutlandı. Yaş koşulu gelmesini uygun görmüyorum. Kimse için kazanç sağlamayacak. EYT'liler değişen kuralın iadesini istiyor. Çalışma Bakanlığı henüz bir resmi açıklama yapmadıkça bütün bu söylenenlerin kulak ardı edilmesi lazım. Sayın Cumhurbaşkanı, bu konudaki en iyi değerlendirmeyi yapacaktır. Eski şartların tekrar geçerli olması gerektiğini ifade ediyoruz. Şu an da yayınlanan bilgilere kimse itibar etmesin.
Özellikle bu senenin farklı olacağı birkaç aydır konuşuluyor. Daha önceki senelerde de asgari ücret pazarlıkları hep beklentilerin üzerinde çıkmıştı. Sayın Bakan Vedat Bilgin, sayılar üzerinden mevcut durumu görerek hareket etmeyi çok sever. Anketler bir yol haritasıdır. Hazine'den ve TÜİK'ten rakamlar istendiğini bilgisi var. Bu rakamlara çok takılmamak lazım ben rakamın daha yüksek olacağını düşünüyorum. Geçen sene uzun yıllar sonra mütabakat sağlandı. Bu sene de bunun sağlanacağını düşüncesindeyim. Bu sene daha iyi bir rakamın oluşacağını söyleyebilirim.
Geçen yıllarda 2016'da asgari ücret desteği geldi iş yerlerine. Asgari ücretin yüzde 6'ına denk geliyordu ilk zamanlar. Şimdi baya düştü. İşyerlerinin nefes alması sağlanmalı.
Birtakım çalışanlar prim günü şartını tamamlayamamış ve yaşı ilerlemişse onlar için normal emeklilikten daha az prim günü ve daha yukarıdaki yaşlar için sağlanan bir emeklilik. EYT düzenlemesi kısmi emeklilik şartlarında bir değişiklik yapmaz.
Prim toptan ödemesi adı altında kişiye ödeme yapabilir. Genel sağlık sigortası primi ödenmez.
Olması gerekiyor. Türkiye'de staj mağduriyeti var. Bu küçük ve orta işletmelerde yaşanan bir durum. Staj mağdurlarının da EYT kapsamına girmesi son derece önemlidir.
Hayır yanmaz. 18 yaş altında çalışan birinin mutlaka sigortası yapılmalıdır. 18 yaş öncesi yapılan sigortada prim gününe katkıda bulunur.