EYT'de merak edilen soru: Yaş sınırı gelir mi?

Asgari ücret ne zaman açıklanır?

Özellikle bu senenin farklı olacağı birkaç aydır konuşuluyor. Daha önceki senelerde de asgari ücret pazarlıkları hep beklentilerin üzerinde çıkmıştı. Sayın Bakan Vedat Bilgin, sayılar üzerinden mevcut durumu görerek hareket etmeyi çok sever. Anketler bir yol haritasıdır. Hazine'den ve TÜİK'ten rakamlar istendiğini bilgisi var. Bu rakamlara çok takılmamak lazım ben rakamın daha yüksek olacağını düşünüyorum. Geçen sene uzun yıllar sonra mütabakat sağlandı. Bu sene de bunun sağlanacağını düşüncesindeyim. Bu sene daha iyi bir rakamın oluşacağını söyleyebilirim.

Geçen yıllarda 2016'da asgari ücret desteği geldi iş yerlerine. Asgari ücretin yüzde 6'ına denk geliyordu ilk zamanlar. Şimdi baya düştü. İşyerlerinin nefes alması sağlanmalı.