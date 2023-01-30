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EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı? Emekli olanlara ikramiye müjdesi

EYT teklifinin Meclis'e sunulmasıyla ayrıntılar netleşti. Prim günü ve sigortalılık süresini şartını karşılayanlar yaşı beklemeden emekli olabilecek. Teklifin şubatta yasalaşması durumunda ilk maaşlar martta hesaba yatacak. Bayram tarihlerinin yaklaşmasıyla birlikte, emekli olmaya hak kazanacak olan kişiler 'EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı?' sorusuna yanıt arıyor. Peki EYT'liler Ramazan Bayramı'nda ikramiye alabilecek mi?

EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı? Emekli olanlara ikramiye müjdesi - 1

Merakla beklenen emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.

EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı? Emekli olanlara ikramiye müjdesi - 2

Teklif önce TBMM Plan Bütçe Komisyonunda görüşülecek. Sadece EYT ile düzenlemelerin olduğu teklifin, hızlı bir şekilde komisyondan geçerek Meclis Genel Kuruluna gelmesi planlanıyor.

EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı? Emekli olanlara ikramiye müjdesi - 3

Şubat ayında yasalaşması beklenen düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Bu durumda şubat ayında başvuru yapan çalışan mart ayında ilk maaşını alacak.

EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı? Emekli olanlara ikramiye müjdesi - 4

Peki EYT'liler emeklilere verilen bayram ikramiyesinden yararlanabilecek mi? Ramazan Bayramı bu yıl 21 Nisan Cuma günü başlayacak.

EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı? Emekli olanlara ikramiye müjdesi - 5

Emekli ikramiyesinin 20 Nisan'a kadar hesaplara yatırılması bekleniyor.

EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı? Emekli olanlara ikramiye müjdesi - 6

Bu durumda başvurusunu hemen yapıp emekli olan EYT'liler önümüzdeki Ramazan Bayramı'dan itibaren ikramiye almaya başlayacak.

EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı? Emekli olanlara ikramiye müjdesi - 7

Emekli bayram ikramiyesi bir değişiklik olmazsa önceki yıllarda olduğu gibi 1100 lira.

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