EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı? Emekli olanlara ikramiye müjdesi

Merakla beklenen emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.
Teklif önce TBMM Plan Bütçe Komisyonunda görüşülecek. Sadece EYT ile düzenlemelerin olduğu teklifin, hızlı bir şekilde komisyondan geçerek Meclis Genel Kuruluna gelmesi planlanıyor.
Şubat ayında yasalaşması beklenen düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Bu durumda şubat ayında başvuru yapan çalışan mart ayında ilk maaşını alacak.
Peki EYT'liler emeklilere verilen bayram ikramiyesinden yararlanabilecek mi? Ramazan Bayramı bu yıl 21 Nisan Cuma günü başlayacak.
Emekli ikramiyesinin 20 Nisan'a kadar hesaplara yatırılması bekleniyor.
Bu durumda başvurusunu hemen yapıp emekli olan EYT'liler önümüzdeki Ramazan Bayramı'dan itibaren ikramiye almaya başlayacak.
Emekli bayram ikramiyesi bir değişiklik olmazsa önceki yıllarda olduğu gibi 1100 lira.