EYT'liler neden yüzde 30 zam almadı? Merak edilen soruya yanıt

Örnek vermek gerekirse, SGK'nın hesaplama robotunda aralık ayında maaşı 10 bin lira gözüken biri ocak ayında aylığının 13 bin lira olmasını bekliyordu. Ancak SGK sitesinde gözüken rakam yaklaşık 11 bin 700 oldu. Aradaki farkın nedeni güncelleme katsayısı oldu.