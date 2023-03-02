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EYT'lilere emekli maaşı başvurusunda kolaylık: Aylık bağlama süresi kısalıyor

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi Meclis'ten geçti. Bu konuda pek çok soru var. Başvurular ne zaman başlayacak, ilk maaşlar ne zaman alınacak, emekli olabilmek için işten istifa edilmesi zorunlu mu? Yanıtlarını Prof. Dr. Cem Kılıç verdi. Cem Kılıç ayrıca, normalde 20 günü bulabilen aylık bağlama süresinin saatlere indirileceğini söyledi.

EYT'lilere emekli maaşı başvurusunda kolaylık: Aylık bağlama süresi kısalıyor - 1

NTV yayınına katılan Prof. Dr. Cem Kılıç, Meclis'te kabul edilen 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar' düzenlemesiyle ilgili merak edilenleri yanıtladı.

EYT'lilere emekli maaşı başvurusunda kolaylık: Aylık bağlama süresi kısalıyor - 2

EYT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EYT düzenlemesinin Resmi gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe gireceğini söyleyen Prof Dr. Cem Kılıç, "Duyumlar alıyorum bazı vatandaşlarımız heyecanla başvuru yapmaya calısıyolar ama bunlar geçersiz sayılır. Şu an için aman dikkat diyelim çünkü Sayın Cumhurbaşkanı onaylayacak, onayladıktan itibaren Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra başvurunuzu yapabilirsiniz. Şimdi bekleyeceğiz yani Resmi Gazete'de EYT ile kanunun yayımını bekleyeceğiz, tahmin ediyorum bir iki güç içerisinde zaten yayımlanacak." dedi.

EYT'lilere emekli maaşı başvurusunda kolaylık: Aylık bağlama süresi kısalıyor - 3

EYT BAŞVURULARI NEREYE YAPILACAK?

Prof Dr. Kılıç, "Doğrudan Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ünitelerine de başvurabilirsiniz ama online da başvurabilirsiniz e-devlet üzerinden çok daha kolay olur" diyerek başvuru sürecini anlattı.

EYT'lilere emekli maaşı başvurusunda kolaylık: Aylık bağlama süresi kısalıyor - 4

EYT'LİLER İLK MAAŞLARI NE ZAMAN ALACAK?

EYT'lilerin cevabını merakla beklediği bir soru da ilk maaşların ne zaman yatacağı. Prof. Dr. Kılıç, aylık bağlama sürecinin hızlandırılacağını söyleyerek, "Şimdi normalde aylık bağlama sürecimiz 15-20 günü bulabiliyodu. SGK, ifade edildiği şekilde hemen aylık bağlama sistemine geçecek. Çok kısa süreçte bu aylıkların bağlanacağına ilişkin bilgiyi aldım. Bu konuda bir düzenleme yapılıyor heralde içeride. Ama kim yaparsa eline sağlık sigortalının beyanına göre beyan çıkışı yapılacak aylık beyan şartları oluşuyorsa kişi hemen online üzerinden emekli aylığı bağlanacak." dedi.

EYT'lilere emekli maaşı başvurusunda kolaylık: Aylık bağlama süresi kısalıyor - 5

Başvurunun kabul edilmesinin ardından ilk maaşın yatacağı tarihe de açıklık getiren Kılıç, "Genel bir kural vardır talep ettiğiniz dilekçeyi verdiğiniz ayı izleyen aybaşından itibaren başlanır dolayısıyla bu ay müracaat olursa 1 Nisan'dan itibaren hak sahibi olursunuz." açıklamasında bulundu.

EYT'lilere emekli maaşı başvurusunda kolaylık: Aylık bağlama süresi kısalıyor - 6

EYT'LİYE PRİM GÜNÜ ŞARTI VAR MI?

Prim gün şartının devam ettiğini vurgulayan Kılıç, "Tabi bu da bu süreçte çok tartışıldı. EYT konusunda talep şartı olanlar aynen 8 Eylül 1999 koşulların geçerli olmasını istiyorlardı orada kademeli prim günü sistemi yoktu ama bu çıkarılan kanunla 5 bin gün üzerinde prim koşulu var çıkarılan kanun sadece yaşı ortadan çıkardı. Diğer şartlar aynı kaldı." dedi.

EYT'lilere emekli maaşı başvurusunda kolaylık: Aylık bağlama süresi kısalıyor - 7

BAŞVURU İÇİN İŞTEN AYRILMAK ZORUNLU MU?

Emeklilik başvurusu yapacak EYT'li çalışanların işten ayrılması gerekiyor mu? sorusuna Prof Dr. Kılıç, "Şimdi emeklilik kişiye bağlı bir tasarruf işyerinizden emeklilik sebebiyle ayrılıyorsunuz dolayısıyla işten ayrılmanız gerekiyor bizim SGK'da işlem kodları var. 08 yazısıyla işten çıkarılması gerek. İşten çıkış alacaksınız işvereninize emeklilik nedeniyle istifa ediyorum dilekçesini verecekler işveren de çıkışınızı yaptıktan irtibaren online emekillik talebinde bulunabilirsiniz." yanıtını verdi.

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