EYT'lilerin atması gereken 10 kritik adım: EYT'li olanlar nelere dikkat etmeli? Süreci nasıl takip etmeli? Nasıl başvurmalı?

STATÜNÜZÜ KONTROL EDİN

2- EYT kapsamında hangi statüden emekli olunacağının doğru hesaplanması gerekiyor. Hangi statüden (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) emekli olacaksanız prim gününüz ve sigortalılık sürenizi tespit edin. Hangi statüden emekli olacağınızı son 2 bin 520 gün bildirilen prime göre emekli olunur. En çok hangi statüden priminiz varsa o statüden emekli olursunuz. Bağ-Kur ve SSK varsa son 1261 gün hangisi fazlaysa o statünün şartlarına göre emekli olunur. 1 Ekim 2008 ve sonrasında ilk defa sigortalı olanlar çalışma hayatı boyunca en fazla hizmetinin bulunduğu statüden emekliliğe hak kazanır. Bu tarihten önce sigorta girişi olanlar son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde fiili hizmet süresi fazla statüden, hizmet sürelerinin eşit olması halinde ise eşit hizmet sürelerinden sonuncusunun tabi olduğu statüden bağlanır. Emekli aylığı alınacak zam ve ikramiyeler de ona göre hesaplanır.