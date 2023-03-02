Fahiş kira artışına üçlü denetim: 331 bin liraya kadar para cezası!

TCK'nın ilgili maddesinde, "İşçi ücretlerinin veya besin veya malların değerlerinin artıp eksilmesi sonucunu doğurabilecek bir şekilde ve bu maksatla yalan haber veya havadis yayan veya sair hileli yollara başvuran kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis ve adlî para cezası verilir" deniliyor.