ntv.com.tr

Fahiş kira artışına üçlü denetim: 331 bin liraya kadar para cezası!

11 ili vuran depremin ardından fahiş kira artışları mercek altında. Sadece afet bölgelerinde değil, depremzedelerin gittikleri şehirlerde de kira bedellerinde artış var. Yüksek kira artışlarıyla ilgili birçok ilde soruşturma başlatıldı. Fahiş kira artışları sonrası 3'lü mekanizma oluşturuldu. Savcılıkların ardından Ticaret ve Maliye yetkilileri de emlakçılarda denetime gitti.

Fahiş kira artışına üçlü denetim: 331 bin liraya kadar para cezası! - 1

Depremin ardından bölgedeki ailelerin göç ettiği Mersin, Konya, Ankara ve Diyarbakır gibi illerde fahiş kira artışları yapılması üzerine harekete geçildi.

Fahiş kira artışına üçlü denetim: 331 bin liraya kadar para cezası! - 2

Sabah gazetesinin haberine göre Cumhuriyet Başsavcılıkları soruşturma başlatırken, Ticaret İl Müdürlükleri ve Vergi Daireleri denetimleri sıklaştırdı. Ticaret Bakanlığı da ilan siteleri üzerinden emlakçıları uyardı.

Fahiş kira artışına üçlü denetim: 331 bin liraya kadar para cezası! - 3

Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından birçok ilde kiralık ve satılık konut fiyatları yükseldi. Kiraların yüzde 45'e varan oranlarda artmasına yol açtı.

Fahiş kira artışına üçlü denetim: 331 bin liraya kadar para cezası! - 4

Satılık konutlarda da yükselişler yaşanıyor. Hatta birçok ilde fırsatçılar müstakil arazi fiyatlarını da yükseltmiş durumda. Diyarbakır'da arazi fiyatları ikiye katlandı. Resmi rakamlara göre 500 bine yakın kişinin göç ettiği Mersin'de 7 bin liralık daireler 14 bin TL'den kiraya verilmeye başlandı.

Fahiş kira artışına üçlü denetim: 331 bin liraya kadar para cezası! - 5

Konya'da bazı semtlerde 5 bin TL olan kiralar, 10 bin liraya kadar yükseldi. Ankara'da da daha önce 6 bin lira olan evler şimdi 11 bin liradan kiralanıyor. Vatandaşların şikayetleri artınca denetimler sıklaştırıldı.

Fahiş kira artışına üçlü denetim: 331 bin liraya kadar para cezası! - 6

Söz konusu illerde İl Ticaret Müdürlükleri emlakçılara yönelik denetimler yapıyor. Ekipler, depremden önce ve sonraki kira fiyatlarını, sözleşmeleri ve komisyon fatura bedellerini inceliyor.

Fahiş kira artışına üçlü denetim: 331 bin liraya kadar para cezası! - 7

Hazırlanan tutanaklar, Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderiliyor. Fahiş fiyat artışı belirlenmesi halinde 33 bin lira ile 331 bin lira arasında ceza uygulanabiliyor.

Fahiş kira artışına üçlü denetim: 331 bin liraya kadar para cezası! - 8

Eğer müfettişler piyasa bozucu eylem tespit ederse 100 bin liradan 2 milyon TL'ye kadar ceza uygulanabiliyor. Öte yandan, Ankara ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılıkları da dün konut satış ve kiralama bedellerinde ciddi artışlar yaşanması üzerine soruşturma başlattı.

Fahiş kira artışına üçlü denetim: 331 bin liraya kadar para cezası! - 9

Savcılıklar Türk Ceza Kanunu'nun 237'nci maddesindeki 'Fiyatları etkileme suçu'na dayanarak resen soruşturma yürütüyor.

Fahiş kira artışına üçlü denetim: 331 bin liraya kadar para cezası! - 10

TCK'nın ilgili maddesinde, "İşçi ücretlerinin veya besin veya malların değerlerinin artıp eksilmesi sonucunu doğurabilecek bir şekilde ve bu maksatla yalan haber veya havadis yayan veya sair hileli yollara başvuran kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis ve adlî para cezası verilir" deniliyor.

Fahiş kira artışına üçlü denetim: 331 bin liraya kadar para cezası! - 11

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, depremlerin ardından ceza mevzuatı ve cezai yaptırımlar konusunda bir hazırlık içerisinde olduklarını belirtmişti. Bakanlığın deprem ve salgın dönemlerinde ürün fiyatı ve kirada fahiş artış yapanlara 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngören yasa üzerinde çalıştığı söylenmişti.

Fahiş kira artışına üçlü denetim: 331 bin liraya kadar para cezası! - 12

Kira fiyatlarıyla ilgili denetimler birçok ülkede kanunlarla belirlenmiş durumda. Avusturya'da kira kontrolü kanunu ile konut kiralarında sınır var. Bu sınır konut sınıfı ve metrekaresine göre değişiyor. İngiltere'de 1988'de çıkarılan yasayla hem tahliye sebeplerini, hem de kira artışlarını sınırlamış.

Fahiş kira artışına üçlü denetim: 331 bin liraya kadar para cezası! - 13

İtalya'da da kamu sık sık kiralara müdahale ediyor. Kira bedelleri ve tahliyeler donduruluyor, güncel sözleşmeler uzatılıyor.

Fahiş kira artışına üçlü denetim: 331 bin liraya kadar para cezası! - 14

Hollanda'da Konut Kiracılığı Yasası, kirası belirli bir seviyeden düşük konutlar için kiranın yılda sadece bir kez artırılabileceğini, bu artışın devletin belirlediği orandan daha fazla olamayacağını öngörüyor.

Fahiş kira artışına üçlü denetim: 331 bin liraya kadar para cezası! - 15

Danimarka'da her belediyede, daire özelliklerine göre uygulanacak azami kira bedelini belirlemekle görevli bir kira kontrolü bürosu var. ABD'de de dahi hala pek çok eyalette kira tavanı uygulanıyor.

Fahiş kira artışına üçlü denetim: 331 bin liraya kadar para cezası! - 16

Türkiye'de de geçen yıl kira artış oranlarına sınırlamaya gidilmişti. 8 Haziran 2022'de yürürlüğe giren düzenlemeyle, 1 Temmuz 2023 tarihine kadar kira artışları yüzde 25 ile sınırlandırılmıştı.

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER