Faiz kararı bekleniyor: TCMB faiz toplantısı ne zaman?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bu yıl son kez toplanacak. Toplantının ardından aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Yatırımcılar tarafından yakından takip edilen Merkez Bankası faiz kararı öncesinde araştırmalar hız kazandı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), yılın son faiz kararınını yakın zaman sonra açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutmuştu. Ekonomi gündemini yakından takip eden pek çok kişi şimdi yılın son faiz kararının açıklanacağı tarihe odaklandı. İşte, 2024 Aralık TCMB faiz kararı açıklanma tarihi...