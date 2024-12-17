Faiz kararı bekleniyor: TCMB faiz toplantısı ne zaman?

Duyuruda, geçici arz koşullarına bağlı olarak işlenmemiş gıda enflasyonun yüksek seyrini sürdürdüğü vurgulanarak "Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.



Para politikasındaki kararlı duruşun yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon sürecini güçlendireceği aktarılan duyuruda, maliye politikasının artan eşgüdümünün de bu sürece önemli katkı sağlayacağı bildirildi.