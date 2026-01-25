Faiz kararı ve siyasi hamleler haftaya damgasını vurdu. Haftanın kazanç şampiyonları

Gram altında olan artan talepler gram gümüşe de yansıdı. Güvenli liman arayan yatırımcıların bir diğer yatırımı değerli metallerden olan gümüşe oldu. 12 Ocak'ta 125 liradan piyasa açılışı yapan gümüş, rekor bir artış oranı sergiledi.

Yüzde 15,2 oranında artış sergileyen gram gümüş 144 liraya ulaştı. Rekor oranda artış yaşayan gümüşün yatırımcısı bu haftanın en çok kazanç sağlayan yatırımcı grubu oldu.

ONS GÜMÜŞ

Ons Gümüş haftanın başında 93,27 dolardan işlem görüyordu. Yüzde 10,83 oranında artış göstererek 103,38 dolar oldu. Gümüş ons'da yatırımcısının yüzünü güldürdü.