Faiz kararı ve siyasi hamleler haftaya damgasını vurdu. Haftanın kazanç şampiyonları
25.01.2026 09:29
Dilara Civelek
Piyasalar siyasilerin hamleleriyle şekilleriniyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı Davos konuşması, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın aldığı faiz kararının ardından kimi yatırım araçları yatırımcısını mutlu etti.
GRAM ALTIN'DA TALEP ARTTI
Gram altın bu hafta da yatırımcısının yüzünü güldürdü. Donald Trump'ın Grönland'a yönelik tehditlerinin olması yatırımcıyı güvenli liman olan altına itti. Talebin artmasıyla altın fiyatlarında yükseliş meydana geldi. 19 Ocak'ta 6 bin 497 lira civarında seyir eden gram altın 6 bin 940 liraya ulaştı. Gram altın yüzde 6,8'lik yükseliş oranıyla yatırımcısına kazandırdı.
ONS ALTIN
Ons altın haftayı 46,78 dolardan açtı. Yüzde 6,6'lık artış oranıyla 49, 87 dolara yükseldi.
REKOR KIRDI YATIRIMCISINI GÜLDÜRDÜ
Gram altında olan artan talepler gram gümüşe de yansıdı. Güvenli liman arayan yatırımcıların bir diğer yatırımı değerli metallerden olan gümüşe oldu. 12 Ocak'ta 125 liradan piyasa açılışı yapan gümüş, rekor bir artış oranı sergiledi.
Yüzde 15,2 oranında artış sergileyen gram gümüş 144 liraya ulaştı. Rekor oranda artış yaşayan gümüşün yatırımcısı bu haftanın en çok kazanç sağlayan yatırımcı grubu oldu.
ONS GÜMÜŞ
Ons Gümüş haftanın başında 93,27 dolardan işlem görüyordu. Yüzde 10,83 oranında artış göstererek 103,38 dolar oldu. Gümüş ons'da yatırımcısının yüzünü güldürdü.
DOLAR
Haftaya 43,26 liradan başlayan dolar 43,36 liradan tamamladı. Yüzde 0,23 oranında artış sergileyen dolarda yatırımcı diğer araçlara kıyasla az kazansa da yatırımcısına kaybettirmedi.
EURO ÜZMEDİ
Euro yatırımcısı bu hafta piyasalardaki dalgalanmadan az da olsa etkilendi. 19 Ocak'ta 50,41 liradan işlem gören Euro 25 Ocak'ta 51,29 liraya yükseldi. Yüzde 1,74 oranında artış gösteren Euro yatırımcısını bu hafta da üzmedi.
REKORLARA DOYMUYOR
Borsa İstanbul'da bu hafta rekorların haftasıydı. 19 Ocak'ta 12 bin 747 puanla piyasada yer alan Bist 100 endeksi yükseliş trendini bırakmıyor. 12 bin 992 puanla haftayı tamamlayan endeks yüzde 1,92 oranında artık sağladı