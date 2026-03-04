Faizde örtülü artış, yüzde 40'a çıktı. Savaşla birlikte parası olanları neler bekliyor?
04.03.2026 14:06
Burak Taşçı
İran'a yönelik ABD ve İsrail tarafından başlatılan saldırılar Körfez ülkelerine yayıldı. İç piyasada, son evrede olan dezenflasyon sürecinin aksamaması için Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu önlemlerini geçtiğimiz Pazar günü açıklamıştı. Önlemler kapsamında örtülü faiz artışı meydana geldi ve bankalar yüzde 40 faizle fonlanmaya başlandı. Bu da mevduat faizlerini yükseltti.
Türkiye, İran savaşından ekonomik açıdan dolaylı olarak etkilenen ülkelerden biri oldu. Ekonomi otoriteleri geçtiğimiz Pazar günü aldıkları önlemlerle piyasalarda denge oluşturmaya çalışsa da borsa ve faiz tarafında belirlenen politikaların dışında hareketler görülmeye başlandı.
ABD, İsrail ve İran arasındaki savaş Körfez ülkelerine yayıldı ve Orta Doğu ateş çemberine döndü. Hürmüz Boğazı'ndan geçemeyen ya da içinde olanların çıkması zorlaşırken, hava yolu şirketleri de uçuşlarını durdurdu. Bölgeye ticari anlamda ulaşım karayolu dışında neredeyse durmuş durumda.
DOLAR, TL KARŞISINDA GÜÇLENEMEDİ
Dolar diğer para birimleri karşısında değer kazanırken Türk Lirası karşısında pek varlık gösteremedi. Merkez Bankası, Türk Lirası'nda değer kaybına izin vermemek için elindeki enstrümanları doğru olarak kullanmak istiyor.
MERKEZ BANKASI'NIN İKİ HAMLESİ KARŞILIK BULUYOR
Dezenflasyon sürecinin son evresinde ortaya çıkan İran savaşı nedeniyle Merkez Bankası, Pazar günü iki önlem açıklamıştı. Getirilen önlemlerden biri 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi, diğeri ise Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanmasıydı.
MEVDUAT FAİZİ YÜZDE 44'E ÇIKTI
Merkez Bankası, bankaları yüzde 37'yle fonlamak yerine yüzde 40'la fonlamaya başladı. Bu da bir aylık mevduat faizlerinde yükselişe neden oldu ve yıllık yüzde 37-38 seviyelerinden yeniden yüzde 40'lara yükselişi tetikledi. Günlük mevduat yapanlara ise yüzde 44'ü bulan yıllık faizler veriliyor. Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40 olarak belirlemişti.
PİYASADAN DÖVİZ TALEBİNE "TL UZLAŞMALI VADELİ SATIM" ENGELİ
Merkez'in bir diğer önlemi olan Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleri de devreye girdi. Böylece dövize ihtiyacı olan şirketler döviz ihtiyaçlarını serbest piyasa yerine Merkez Bankası'ndan karşılamaya başladı. Böylece şirketin dövize ihtiyacı olduğu vadede Merkez Bankası döviz ödemesini yapacak. Dünkü işlemlerde 8 milyar dolarlık döviz satışının gerçekleştiği belirtildi.
FAİZ İNDİRİMİ İHTİMALİ AZALDI
Piyasaların Merkez Bankası'ndan faiz indirimi beklentisi kalmadı. Dezenflasyon süreci kapsamında Merkez'in küçük adımlarla faiz indirimlerine devam edeceği bekleniyordu ancak mevcut konjonktürde bu durum piyasa uzmanlarının tahminlerine göre ortadan kalktı. Yaz aylarına kadar faiz tarafında hareket görünmeyeceği öngörüleri ortaya atılıyor.
TÜRK LİRASI GÜÇLÜ KALACAK
Türk Lirası faizin sabit kalmasıyla birlikte güçlü kalması beklenirken reel sektör için bu durum durgunluğun bir süre daha devam edeceği anlamına geliyor. Ticaret yapanların ucuz krediye erişiminin erteleneceği, konut ve ikinci el otomobil satışlarında durgunluğun devam edeceği beklentisi ortaya çıktı.
MERKEZ BANKASI'NIN ENFLASYON TAHMİNİ TUTMAYACAK MI?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 3 ayda bir yapılan ve neredeyse her Enflasyon Raporu toplantısında güncellediği enflasyon beklentilerinin bu yıl da tutmayacağı ve diğer Enflasyon Raporu toplantısında yukarı yönlü güncelleneceği beklentisi ortaya çıktı.
Enflasyon 2 ayda yüzde 8'e ulaştı. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 16'ydı. İki aylık süreçte yıl sonu hedefinin yarısını dolduran enflasyon yeni revizyonların gündeme geleceğinin işaretini verdi. Gıda fiyatlarındaki artışın etkisi enflasyon üzerinde ağırlıklı etkiye neden oluyor.
TCMB, 2026 yıl sonu enflasyon tahmin aralığını yüzde 15 ile yüzde 21 olarak güncellemişti. 2027 yılı için ise tahmin aralığı yüzde 6 ile yüzde 12 olarak açıklandı.
Banka, enflasyon ara hedeflerini 2026 için yüzde 16, 2027 için yüzde 9 ve 2028 yılı için yüzde 8 olarak koruduğunu duyurmuştu.
TCMB 14 Mayıs 2026 tarihinde yeni Enflasyon Raporu'nu açıklayacak.
1 MİLYON LİRAYA 27 BİN 500 LİRA FAİZ
1 milyon lirasını yüzde 40 oranında bir aylık faize bağlayan mudi bir ayın sonunda 28 bin 577 lira net getiri elde ediyor. 10 milyon lirası olan bir mudi bir ayda aynı faiz oranıyla 280 bin liranın üzerinde faiz getirisi elde etmiş oluyor. 10 milyon liralık bir konutun aylık kirası günümüzde 60 bin lira seviyelerinde bulunuyor. Konut fiyatlarının da uzun süredir durgun seyretmesinden dolayı mevduat getirisi kısa vadede makul yatırım aracı olarak öne çıkıyor. Risk algısı arttıkça daha yüksek kazanç sağlayan diğer yatırım araçları da bulunuyor.