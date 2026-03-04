Faizde örtülü artış, yüzde 40'a çıktı. Savaşla birlikte parası olanları neler bekliyor?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 3 ayda bir yapılan ve neredeyse her Enflasyon Raporu toplantısında güncellediği enflasyon beklentilerinin bu yıl da tutmayacağı ve diğer Enflasyon Raporu toplantısında yukarı yönlü güncelleneceği beklentisi ortaya çıktı.

Enflasyon 2 ayda yüzde 8'e ulaştı. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 16'ydı. İki aylık süreçte yıl sonu hedefinin yarısını dolduran enflasyon yeni revizyonların gündeme geleceğinin işaretini verdi. Gıda fiyatlarındaki artışın etkisi enflasyon üzerinde ağırlıklı etkiye neden oluyor.

TCMB, 2026 yıl sonu enflasyon tahmin aralığını yüzde 15 ile yüzde 21 olarak güncellemişti. 2027 yılı için ise tahmin aralığı yüzde 6 ile yüzde 12 olarak açıklandı.

Banka, enflasyon ara hedeflerini 2026 için yüzde 16, 2027 için yüzde 9 ve 2028 yılı için yüzde 8 olarak koruduğunu duyurmuştu.

TCMB 14 Mayıs 2026 tarihinde yeni Enflasyon Raporu'nu açıklayacak.