Faizsiz 12 ay vadeli kredi. Emekli ve çalışanlara bankalar kredi dağıtıyor

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren kredi gelişmesini Ziraat Bankası duyurdu. İlk kez emekli olan veya maaşını taşıyan müşterilere özel 40 bin lira, 12 ay vadeli faizsiz kredi veriliyor.

6 BİN LİRA FATURA DESTEĞİ

Kredi kartı veya vadesiz hesaptan verilecek otomatik fatura ödeme talimatlarında azami yüzde 25 ve aylık toplam 500 TL'ye kadar iade fırsatı sunuldu.

HGS ETİKETİ BEDAVA

İlk kez emekli olan veya maaşını taşıyan müşterilere özel ücretsiz HGS etiketi veriliyor.

6 BİN LİRAYA VARAN BANKKART LİRA VERİLİYOR

Market harcamaları için her bin 500 lira harcamaya 150 lira toplamda bin 500 lira, sağlık harcamaları için her bin 500 lira harcamaya 150 lira toplam bin 500 lira, seçili sektörler için her 3 bin lira harcamaya 300 lira toplam 3 bin lira olmak üzere aylık azami 6 bin lira Bankkart puan veriliyor.

MEVCUT EMEKLİLERE DE 25 BİN LİRA VERİLİYOR

Bankadan emekli maaşı alan mevcut emeklilere ise yılda iki kez olmak üzere 25 bin liraya kadar 3 taksitli faizsiz nakit avans veriliyor.