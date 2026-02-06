Faizsiz 12 ay vadeli kredi. Emekli ve çalışanlara bankalar kredi dağıtıyor
06.02.2026 09:26
Son Güncelleme: 06.02.2026 09:38
Burak Taşçı
Emeklilere ve tüm çalışanlara bankalar faizsiz kredi imkanı sağlamaya devam ediyor.
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren kredi gelişmesini Ziraat Bankası duyurdu. İlk kez emekli olan veya maaşını taşıyan müşterilere özel 40 bin lira, 12 ay vadeli faizsiz kredi veriliyor.
6 BİN LİRA FATURA DESTEĞİ
Kredi kartı veya vadesiz hesaptan verilecek otomatik fatura ödeme talimatlarında azami yüzde 25 ve aylık toplam 500 TL'ye kadar iade fırsatı sunuldu.
HGS ETİKETİ BEDAVA
İlk kez emekli olan veya maaşını taşıyan müşterilere özel ücretsiz HGS etiketi veriliyor.
6 BİN LİRAYA VARAN BANKKART LİRA VERİLİYOR
Market harcamaları için her bin 500 lira harcamaya 150 lira toplamda bin 500 lira, sağlık harcamaları için her bin 500 lira harcamaya 150 lira toplam bin 500 lira, seçili sektörler için her 3 bin lira harcamaya 300 lira toplam 3 bin lira olmak üzere aylık azami 6 bin lira Bankkart puan veriliyor.
MEVCUT EMEKLİLERE DE 25 BİN LİRA VERİLİYOR
Bankadan emekli maaşı alan mevcut emeklilere ise yılda iki kez olmak üzere 25 bin liraya kadar 3 taksitli faizsiz nakit avans veriliyor.
BANKALAR FAİZSİZ KREDİ DAĞITIYOR
Bankalar müşteri edinmek amacıyla faizsiz kredi veya nakit avans vermeye devam ediyor.
QNB yüzde 0 faizle 3 ay vadeli 60 bin lira ihtiyaç kredisi, 3 ay vadeli 25 bin lira taksitli nakit avans veriyor ve toplamda 85 bin liralık kredi kullandırıyor.
Garanti BBVA yüzde 0 faiz oranıyla 75 bin liraya kadar kredi veriyor. 3 ay vadeli 50 bin liraya varan faizsiz kredi, 3 ay vadeli 25 bin liraya varan taksitli avans hesap sunuluyor.
Denizbank yüzde 0 faizle 2 ay vadeli 65 bin liraya varan kredi, 3 ay vadeli 25 bin liraya varan nakit avans veriyor.
Akbank yüzde 0 faizle 70 bin liraya kadar kredi sunuyor. 12 ay vadeli 45 bin lira kredi, 3 ay vadeli 25 bin liraya varan taksitli nakit avans veriliyor.
Türkiye İş Banaksı 3 ay vadeli 25 bin liraya varan taksitli nakit avans, 1 ay vadeli 30 bin lira ek hesap sunuyor.