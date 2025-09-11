Faizsiz ev, iş yeri ve araç satın almada yeni dönem
Emlak Katılım'ın iştiraki olarak kurulan Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş. ile Türkiye'de ilk kez bir kamu bankasının tasarruf finansman sektörüne katılmasıyla vatandaşlara ev, araç ve çatılı iş yeri ihtiyaçları için faizsiz ve güvenilir finansman desteği sağlanacak
