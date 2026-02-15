Faizsiz kredi veren bankalar. Çalışanlara 12 vadeli düşük faizli kredi imkanı

Bankaların yeni müşteri kazanmak için başlattığı sıfır faizli ve düşük faizli kredi savaşları, çalışanlar için adeta bir can suyu niteliğinde. Şubat ayının en avantajlı kredi kampanyaları, bankaların yayınladığı güncel kredi kampanyalarının ardından belli oldu. Bankalar yeni müşterilere özel sıfır faizli kampanyalarının yanı sıra, vatandaşların nakit ihtiyacını karşılamaları için 12 ay vadeli düşük faizli kredi imkanı da sunuyor. Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? 12 ay vade ile geri ödeme imkânı sunan bankalar hangileri?