Faizsiz kredi veren bankalar. Çalışanlara 12 vadeli düşük faizli kredi imkanı

15.02.2026 13:03

Aydın Kayar

Bankaların yeni müşteri kazanmak için başlattığı sıfır faizli ve düşük faizli kredi savaşları, çalışanlar için adeta bir can suyu niteliğinde. Şubat ayının en avantajlı kredi kampanyaları, bankaların yayınladığı güncel kredi kampanyalarının ardından belli oldu. Bankalar yeni müşterilere özel sıfır faizli kampanyalarının yanı sıra, vatandaşların nakit ihtiyacını karşılamaları için 12 ay vadeli düşük faizli kredi imkanı da sunuyor. Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? 12 ay vade ile geri ödeme imkânı sunan bankalar hangileri?

Birçok banka, mobil uygulaması üzerinden ilk kez müşteri olanlara özel 150.000 TL'ye kadar uzanan limitlerle faizsiz veya düşük faizli nakit imkânı sunuyor. İşte bankaların güncel kampanyaları.

QNB 1
QNB

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

 

Toplam Tutar: 85.000 TL

 

3 ay vadeli, 60.000 TL ihtiyaç kredisi

 

3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avans

QNB 2
QNB

Faiz Oranı: %2,99

 

Tutar: 150.000 TL

 

Yeni müşterilere özel 12 ay vadeli 150.000 TL kredi fırsatı!

AKBANK 3
AKBANK

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

 

Toplam: 70.000 TL

 

12 ay vadeli, 45.000 TL'ye varan kredi!

 

3 ay vadeli, 25.000 TL'ye varan Taksitli Avans fırsatı!

AKBANK 4
AKBANK

Faiz Oranı: %0.99 (Düşük faizli)

 

Toplam Tutar: 100.000 TL

 

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0,99 faizli, 12 ay vadeli 100.000 TL kredi fırsatı!

TÜRKİYE İŞ BANKASI 5
TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

 

Toplam Tutar: 55.000 TL

 

3 ay vadeli, 25.000 TL’ye kadar taksitli nakit avans

 

1 ay vadeli, 30.000 TL’ye kadar ek hesap

GARANTİ BBVA 6
GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

 

Toplam Tutar: 75.000 TL

 

3 ay vadeli, 50.000 TL’ye kadar kredi

 

3 ay vadeli, 25.000 TL’ye kadar taksitli nakit avans

DENİZBANK 7
DENİZBANK

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

 

Toplam Tutar: 90.000 TL

 

3 ay vadeli, 65.000 TL’ye kadar kredi

 

3 ay vadeli, 25.000 TL’ye kadar taksitli nakit avans

TEB 8
TEB

Faiz Oranı: %0 – %2,99

 

Toplam Tutar: 150.000 TL

 

%0 faizli, 3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avans

 

%2,99 faizli, 36 ay vadeli, 125.000 TL kredi

ZİRAAT DİNAMİK 9
ZİRAAT DİNAMİK

Faiz Oranı: %1,99

 

Toplam: 40.000 TL

 

3 ay vadeli, 20.000 TL kredi fırsatı!

 

3 ay vadeli, 20.000 TL taksitli nakit avans!

KUVEYTTÜRK 10
KUVEYTTÜRK

Finansman Oranı: %1,99

 

Toplam: 100.000 TL

 

Mobilden yeni müşteri olanlara özel, İhtiyaç Kart ile 100.000 TL'ye kadar harcamaya %1,99 oranlı 12 aya varan taksit fırsatı!

ALTERNATİF BANK 11
ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: %1,99

 

Tutar: 100.000 TL

 

12 ay vadeli 100.000 TL'ye varan ihtiyaç kredisi!