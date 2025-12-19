Faizsiz kredi veren bankalar. Limit 100 bin liraya çıktı

19.12.2025 11:13

Burak Taşçı

Bankalar faizsiz kredi yarışına devam ediyor. Faizsiz krediler ya da finansmanlar 100 bin liraya ulaştı.

Faizsiz kredi veren bankalar. Limit 100 bin liraya çıktı
Anadolu Ajansı

Bankalar yeni müşteri bulmak için farklı stratejileri kullanmaya devam ediyor. Bonus, faizsiz kredi, faizsiz nakit avans gibi birçok finansal enstrümanı kullanan bankalar müşteri sayını artırma, ürün satma kabiliyetlerini artırıyor.

 

Son yapılan kampanyalarda tutar 100 bin liraya ulaştı. 100 bin lirayı faizsiz olarak veren bankalar bulunuyor.

KREDİ KARTI DA VERİYORLAR 1
Anadolu Ajansı

KREDİ KARTI DA VERİYORLAR

Banka hesabı açıldıktan sonra nakit avans için kredi kartı başvuruları da alan bankalar hem mevduat hem de kredi kartı tarafından kazanç sağlıyor.

HANGİ BANKA NE KADAR PARA VERİYOR? 2
Anadolu Ajansı

HANGİ BANKA NE KADAR PARA VERİYOR?

Türkiye İş Bankası toplamda 55 bin lirayı 3 ay vadeli 25 bin lira taksitli nakit avans, 1 ay vadeli 30 bin lira ek hesap olarak yüzde faizli kullandırıyor.

Faizsiz kredi veren bankalar. Limit 100 bin liraya çıktı 3
Anadolu Ajansı

Akbank toplamda 60 bin lirayı 3 ve 6 ay vadede faizsiz olarak veriyor. 6 ay vadeli 35 bin lira kredi, 3 ay vadeli 25 bin liraya varan taksitli avans olarak para veriliyor.

Faizsiz kredi veren bankalar. Limit 100 bin liraya çıktı 4
Anadolu Ajansı

QNB 6 ay vadeli yüzde 0 faizli 75 bin lira veriyor. Ayrıca toplamda 85 bin lirayı 3 ay vadeli 60 bin lira ihtiyaç kredisi 3 ay vadeli 25 bin lira taksitli nakit avans olarak veriyor.

Faizsiz kredi veren bankalar. Limit 100 bin liraya çıktı 5
Anadolu Ajansı

Enpara 75 bin lira krediyi 6 aya varan vadeyle yüzde 0 faizle veriyor.

Faizsiz kredi veren bankalar. Limit 100 bin liraya çıktı 6
Anadolu Ajansı

Garanti BBVA, toplamda 75 bin lirayı 25 bin lira taksitli avans hesap ve masrafsız faizsiz 50 bin lira kredi olarak veriyor.

Faizsiz kredi veren bankalar. Limit 100 bin liraya çıktı 7
Anadolu Ajansı

Denizbank toplamda 90 bin lira krediyi yüzde 0 faizle 3 ay vadeli 65 bin lira kredi, 3 ay vadeli 25 bin lira taksitli nakit avans olarak veriyor.

Faizsiz kredi veren bankalar. Limit 100 bin liraya çıktı 8
Anadolu Ajansı

Albaraka toplamda 100 bin lira finansmanı yüzde 0 finansman oranıyla vade farksız 40 bin lira finansman, World kara ise 60 bin lirayı vade farksız 6 taksitle veriyor.