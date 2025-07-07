Faizsiz, uzun vadeli, 2.5 milyon liraya kadar kredi... Başvuranlar alıyor

Düşük faizli kredi arayanlara yönelik olarak faizsiz uzun vadeli kredi imkan sağlanıyor.

Faizsiz, uzun vadeli, 2.5 milyon liraya kadar kredi... Başvuranlar alıyor - 1

Türkiye'de faizlerin yüksek seyretmesi kredi kullanmak isteyenleri düşündürüyor. Ödenecek faiz, vade süresinin kredi tutarına göre kısalması gibi nedenlerden dolayı kredi kullanmaktan imtina eden kesim giderek büyüyor.

Önümüzdeki dönemde faizlerin düşmesi de bekleniyor. Bundan dolayı da krediye ihtiyacı olanlar Merkez Bankası'nın yeni faiz kararına odaklanmış durumda.

Merkez'in faizi indirmesiyle birlikte kredi faizlerinde de gerileme yaşanması bekleniyor.

NTVPARA HABERLERİ

Faizsiz, uzun vadeli, 2.5 milyon liraya kadar kredi... Başvuranlar alıyor - 2

SIFIR FAİZLİ KREDİ İMKANI

KOBİ'ler finansmana erişimde zorlanıyor. Halkbank'ın KOBİ'ler için uygulamaya aldığı esnaf kredileri devam ediyor.

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında, kredi başvuru tarihi itibariyle en az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olan ve ustalık belgesiyle ilgili meslek kolunda, son 1 yıl içinde kendi adına işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnaf ve sanatkârlara, yüzde 100 faiz indirim oranı uygulanıyor. Esnaf ve sanatkarlar, yüzde 100 Hazine faiz destekli kredilerden bir defaya mahsus olarak faydalanabiliyor.İş yeri Edindirme Kredisi olarak iş yeri satın alımına yönelik olarak 60 aya kadar vadeli (aylık ve 3 aylık ödeme seçenekleriyle) azami 2 milyon 500 bin lira limitli, Taşıt Edindirme Kredisi olarak da ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren şoför esnafının, ticari faaliyetlerinde kullanılacak sıfır kilometre veya azami 5 yaşına kadar ikinci el araç (otomobil, kamyonet, kamyon, minibüs, midibüs, otobüs vs.) alımlarına yönelik 48 aya kadar vadeli (aylık ve 3 aylık ödeme seçenekleriyle) azami 2 milyon 500 bin lira limitli kredi tahsis ediliyor.

Faizsiz, uzun vadeli, 2.5 milyon liraya kadar kredi... Başvuranlar alıyor - 3

GENÇ GİRİŞİMCİLERE KREDİ

KOSGEB tarafından sağlanan hibe ve faizsiz kredi desteğinden yararlananlar hariç olmak üzere, KOSGEB Geleneksel Girişimci Destek Programını ya da İleri Girişimci Destek Programını bitiren, kredi başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını tamamlamamış olan genç girişimci esnaf ve sanatkarlara, 300 bin liraya kadar yüzde 100 faiz indirim oranı uygulanacak.İşletme sermayesi ihtiyaçlarınızın karşılanması için İşletme Kredisi'nde azami 48 ay vadeli (1, 3 ve 6 aylık ödeme seçenekleriyle) bağlı bulunan ESKKK’nın risk grubuna göre azami 500 bin, 600 bin, 700 bin, 850 bin veya 1 milyon lira limitli krediler veriliyor.

Faizsiz, uzun vadeli, 2.5 milyon liraya kadar kredi... Başvuranlar alıyor - 4

KAYBOLMAYA YÜZ TUTAN MESLEK KOLLARINA KREDİ

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9'uncu maddesinde belirtilen, geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında (el dokuma işleri, bakır işletmeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık ve bu işlere benzerlik gösterdikleri Maliye Bakanlığı’nca kabul edilen) faaliyet gösteren ve “Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi” sahibi esnaf ve sanatkarlar yüzde 100 faiz indirim imkanı ile kredi kullandırılıyor.193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9'uncu maddesinde belirtilen, geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında (el dokuma işleri, bakır işletmeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık ve bu işlere benzerlik gösterdikleri Maliye Bakanlığı’nca kabul edilen) faaliyet gösteren ve “Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi” sahibi esnaf ve sanatkarlar yüzde 100 faiz indirim imkanı ile kredi kullandırılıyor.

Faizsiz, uzun vadeli, 2.5 milyon liraya kadar kredi... Başvuranlar alıyor - 5

ESNAF VE SANATKARLARA ÖZEL KREDİLER

Esnaf ve sanatkarlara özel olarak işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik 1 milyon liraya kadar, iş yeri ve taşıt alımına yönelik olarak 2 milyon 500 bin liraya kadar yatırım kredisi kullandırılıyor.KOSGEB tarafından sağlanan hibe ve faizsiz kredi desteğinden yararlananlar hariç olmak üzere, KOSGEB Geleneksel Girişimci Destek Programını ya da İleri Girişimci Destek Programını bitiren, kredi başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını tamamlamamış olan genç girişimci esnaf ve sanatkarlara, 300 bin liraya kadar yüzde 100 faiz indirim oranı uygulanacak.

Faizsiz, uzun vadeli, 2.5 milyon liraya kadar kredi... Başvuranlar alıyor - 6

48 AY VADESİ VAR

İşletme sermayesi ihtiyaçlarınızın karşılanması için İşletme Kredisi'nde azami 48 ay vadeli (1, 3 ve 6 aylık ödeme seçenekleriyle) bağlı bulunan ESKKK’nın risk grubuna göre azami 500 bin, 600 bin, 700 bin, 850 bin veya 1 milyon lira limitli krediler veriliyor.3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında, kredi başvuru tarihi itibariyle en az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olan ve ustalık belgesiyle ilgili meslek kolunda, son 1 yıl içinde kendi adına işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnaf ve sanatkârlara, yüzde 100 faiz indirim oranı uygulanıyor. Esnaf ve sanatkarlar, yüzde 100 Hazine faiz destekli kredilerden bir defaya mahsus olarak faydalanabiliyor.

Faizsiz, uzun vadeli, 2.5 milyon liraya kadar kredi... Başvuranlar alıyor - 7

KEFALETSİZ DE KREDİ VERİLİYOR

Azami 48 ay vadeli (1, 3 ve 6 aylık ödeme seçenekleriyle) işletmenin mevcut durumunun ve mali verilerinin değerlendirilmesine göre azami 500 bin TL ile 1 milyon TL arasında değişen limitli krediler kullandırılıyor.

Faizsiz, uzun vadeli, 2.5 milyon liraya kadar kredi... Başvuranlar alıyor - 8

DANIŞMANLIK VE MENTORLUK YAPACAKLARA DA KREDİ VERİLİYOR

İşletme sermayesi için banka ile protokol imzalamış kuruluşların teknik destek programlarına katılan, uzun süreli danışmanlık ve mentorluk hizmeti almış, projesi ilgili kuruluş tarafından onaylanmış, esnaf ve sanatkâr niteliğine haiz olup, asgari faaliyet süresi şartlarını tamamlayan şahıs firmaları krediden yararlanıyor. Kredide yüzde 60 Hazine faiz desteği uygulanıyor.

Faizsiz, uzun vadeli, 2.5 milyon liraya kadar kredi... Başvuranlar alıyor - 9

YATIRIM KREDİLERİ

Esnaf ve sanatkarlara iş yeri ve taşıt alımına yönelik ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak 2 milyon 500 bin liraya kadar ESKKK kefaleti veya kefaleti olmaksızın kullanabilecekleri Yatırım Kredisi imkanı sağlanıyor.

İş yeri Edindirme Kredisi olarak iş yeri satın alımına yönelik olarak 60 aya kadar vadeli (aylık ve 3 aylık ödeme seçenekleriyle) azami 2 milyon 500 bin lira limitli, Taşıt Edindirme Kredisi olarak da ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren şoför esnafının, ticari faaliyetlerinde kullanılacak sıfır kilometre veya azami 5 yaşına kadar ikinci el araç (otomobil, kamyonet, kamyon, minibüs, midibüs, otobüs vs.) alımlarına yönelik 48 aya kadar vadeli (aylık ve 3 aylık ödeme seçenekleriyle) azami 2 milyon 500 bin lira limitli kredi tahsis ediliyor.

Faizsiz, uzun vadeli, 2.5 milyon liraya kadar kredi... Başvuranlar alıyor - 10

KİMLER YARARLANABİLİYOR?

Esnaf ve sanatkarlara sunulan kredilerden, Esnaf ve Sanatkârlar Odası’na ve Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Müdürlüğüne kayıtlı, en az 3 aylık faaliyet süresini tamamlayan, ESKKK ortağı olmayan, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek kişiler faydalanabiliyor.

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