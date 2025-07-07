Faizsiz, uzun vadeli, 2.5 milyon liraya kadar kredi... Başvuranlar alıyor
Düşük faizli kredi arayanlara yönelik olarak faizsiz uzun vadeli kredi imkan sağlanıyor.
Türkiye'de faizlerin yüksek seyretmesi kredi kullanmak isteyenleri düşündürüyor. Ödenecek faiz, vade süresinin kredi tutarına göre kısalması gibi nedenlerden dolayı kredi kullanmaktan imtina eden kesim giderek büyüyor.
Önümüzdeki dönemde faizlerin düşmesi de bekleniyor. Bundan dolayı da krediye ihtiyacı olanlar Merkez Bankası'nın yeni faiz kararına odaklanmış durumda.
Merkez'in faizi indirmesiyle birlikte kredi faizlerinde de gerileme yaşanması bekleniyor.