Faizsiz, uzun vadeli, 2.5 milyon liraya kadar kredi... Başvuranlar alıyor

SIFIR FAİZLİ KREDİ İMKANI



KOBİ'ler finansmana erişimde zorlanıyor. Halkbank'ın KOBİ'ler için uygulamaya aldığı esnaf kredileri devam ediyor.



3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında, kredi başvuru tarihi itibariyle en az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olan ve ustalık belgesiyle ilgili meslek kolunda, son 1 yıl içinde kendi adına işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnaf ve sanatkârlara, yüzde 100 faiz indirim oranı uygulanıyor. Esnaf ve sanatkarlar, yüzde 100 Hazine faiz destekli kredilerden bir defaya mahsus olarak faydalanabiliyor.İş yeri Edindirme Kredisi olarak iş yeri satın alımına yönelik olarak 60 aya kadar vadeli (aylık ve 3 aylık ödeme seçenekleriyle) azami 2 milyon 500 bin lira limitli, Taşıt Edindirme Kredisi olarak da ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren şoför esnafının, ticari faaliyetlerinde kullanılacak sıfır kilometre veya azami 5 yaşına kadar ikinci el araç (otomobil, kamyonet, kamyon, minibüs, midibüs, otobüs vs.) alımlarına yönelik 48 aya kadar vadeli (aylık ve 3 aylık ödeme seçenekleriyle) azami 2 milyon 500 bin lira limitli kredi tahsis ediliyor.